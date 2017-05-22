Общероссийскую систему контроля за дронами протестируют до конца года

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пилотный проект общероссийской системы контроля за полетами малых беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе за легкими квадрокоптерами, будет протестирован до конца 2017 года, далее систему планируется поэтапно внедрять на территории всей страны, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор системы Михаил Киречко, специалист "Российских космических систем" (РКС).

В США над аналогичным проектом работает NASA. В нашей стране решением вопроса занимаются специалисты "Российских космических систем" — холдинга госкорпорации "Роскосмос". Эта компания является разработчиком системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая ляжет в основу инфраструктуры для обеспечения безопасного использования БАС.

"Планируется, что опытный образец инфраструктуры будет готов к концу 2017 года. Сейчас запланирован первый опытный регион — республика Башкортостан. Это один из самых передовых субъектов РФ по уровню развития и темпам внедрения геоинформационных систем. В ближайшее время там планируется запустить проект по мониторингу дорожной инфраструктуры с помощью беспилотников. В ходе решения этой задачи мы сможем "обкатать" наши разработки, создать прототип системы", — сказал Киречко.

По его словам, следующий этап — масштабировать ее на территорию всей страны.

"Это огромный проект, над которым мы работаем в партнерстве с "Росавиацией", "Госкорпорацией по ОрВД", "Ростелекомом" и НП "ГЛОНАСС". У нас очень хороший уровень взаимодействия, уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашей стране лидерство во внедрении беспилотных технологий", — заключил главный конструктор системы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.