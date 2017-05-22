В России появится система контроля за полетами беспилотников

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России будет создана инфраструктура контроля за полетами малых беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе за легкими квадрокоптерами, которые пока без проблем можно приобрести в многочисленных интернет-магазинах, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор системы Михаил Киречко, специалист "Российских космических систем" (РКС).

"Правильнее использовать термин "система информационного обеспечения". Система уже создается специалистами "Российских космических систем" — холдинга госкорпорации "Роскосмос". Кроме того, контроль — это только средство, целью является упорядочивание и создание рабочей среды для операторов малых БАС, расширение их возможностей и формирование основ для появления в экономике нашей страны целого пласта новых высокотехнологичных услуг", — сказал Киречко.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас было принято решение о начале создания инфраструктуры контроля за беспилотниками, главный конструктор сказал, что технологии создания дистанционно управляемых летательных аппаратов за последние годы резко подешевели, и на российском рынке появилось множество зарубежных квадрокоптеров, доступных любому человеку.

"Именно с этим связан бум развития малых БАС. Особенно это заметно на примере легких квадрокоптеров — их производство и продажи растут высокими темпами, а по частоте обновления модельного ряда эта индустрия уступает разве что производителям смартфонов. Несмотря на это, небольшие беспилотники по-прежнему остаются не более чем модными гаджетами. Их широкому использованию с целью извлечения прибыли препятствуют законодательные ограничения и требования безопасности. Сегодня очевидно, что те страны, которые сумеют первыми снять эти барьеры, получат огромное стартовое преимущество в развитии ряда новых высокотехнологичных услуг — от доставки и мониторинга до страхования и систем безопасности нового поколения", — заключил Киречко.