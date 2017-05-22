Российские вертолеты перебазировались в Таджикистан для участия в учениях

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 были переброшены с авиабазы Толмачево в Таджикистан на учения "Душанбе-Антитеррор-2017", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 переброшены с новосибирской авиабазы Толмачево в Таджикистан на учения "Душанбе-Антитеррор-2017", активная фаза которых начнется 30 мая. Соответствующий рейс выполнил тяжелый транспортный самолет ВКС России Ан-124-100 "Руслан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений экипажи отработают сопровождение колонн на маршах, доставку грузов, эвакуацию условно раненых, нанесение ударов по караванам, складам, лагерям и другим объектам условного противника.

"По замыслу учений, которые координирует Антитеррористический центр СНГ, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности", — добавили в пресс-службе ЦВО.

Ранее, сообщает пресс-служба ЦВО, на аэродром Айни в Таджикистане приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, совершивших перелет с южно-уральской авиабазы Шагол.