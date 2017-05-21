"Вертолеты России" подписали контракт на ремонт Ми-8 и Ми-17 в Белоруссии

МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Белорусское предприятие "558-й авиаремонтный завод" подписало с холдингом "Вертолеты России" контракт на ремонт вертолетов Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения, сообщили в воскресенье на предприятии.

"В рамках выставки Milex подписан договор о конструкторско-технологическом сопровождении ремонта вертолетов типа Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения", — сказал РИА Новости представитель предприятия.

Он пояснил, что данный контракт укладывается в рамки имеющегося сотрудничества с российским холдингом. Представитель предприятия уточнил, что ремонт данного вида техники на заводе осуществляется постоянно.

На ОАО "558 АРЗ", расположенном в Барановичах, освоена модернизация самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).