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Безопасность

Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия

23:0220.05.2017
(обновлено: 23:10 20.05.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТанк Т-72Б3. Архивное фотоТанк Т-72Б3. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая — РИА Новости. Новая программа вооружения предусматривает отказ от модернизации старых образцов оружия, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Танки Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
"Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения", — сказал зампред правительства в интервью программе "Вести в субботу".

Новая программа, по словам Рогозина, по своей сути является инновационной, она нацелена на создание интеллектуального оружия, автоматических систем управления, связи и разведки. В частности, как отметил вице-премьер, завершается разработка наземных автоматизированных комплексов и беспилотников. Кроме того, активно обновляется группировка военных спутников и строятся корабли для ВМФ. "Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом", — добавил он.

Беспилотный авиационный комплекс воздушной разведки Нелк на выставке конференции Роботизация Вооруженных сил РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Источник: Россия сделает акцент на "интеллектуальные системы оружия"
Как подчеркнул Рогозин, в новой программе нет дисбаланса между разными родами войск — армией, Воздушно-космическими силами и флотом. "В пользу новых интеллектуальных систем — это действительно акцент новой программы вооружения. А так, флот у нас получит корабли, мы делаем ставку на "мускулистые" корабли — фрегаты, корветы…", — заключил он.

О новом стратегическом бомбардировщике и авианосце

Вице-премьер сообщил, что Россия приступила к разработке перспективного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который появится на рубеже 2023-2024 годов. "Будем отражать потенциальные агрессии не большим числом, а большим умением", — добавил Рогозин.

Кроме того, зампред правительства рассказал, что у России есть все возможности для создания нового авианосца, однако вопрос о его необходимости должны решить военные. "Есть технический проект, по нему работы никогда не останавливались. Но это вопрос военных — нужен ли им такой корабль. В отличие от США мы великая континентальная держава, и у нас несколько другие приоритеты", — указал Рогозин.

В пользу Сухопутных войск

В четверг "Коммерсантъ" сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник, участвовавший в совещании с участием президента России, руководства Минобороны и директоров предприятий ВПК, что объем финансирования Госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы составит около 17 триллионов рублей, при этом Силам общего назначения достанутся рекордные 4,25 триллиона, на которые планируется закупить новейшие образцы боевой техники.

Нынешняя ГПВ 2011-2020 годов стоимостью 20 триллионов предусматривает выделение на перевооружение сухопутных войск и ВДВ значительно меньшей суммы — около 2,6 триллиона рублей. При этом многие образцы закупаемых вооружений являются, по сути, модернизацией советских систем.

На ГПВ-2025, как ожидается, придутся массовые поставки в войска новейших танков Т-14 на базе платформы "Армата", а также, по оценкам экспертов, начало поставок БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Танк Т-14 "Армата" на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве

В конце марта источник в Военно-промышленной комиссии сообщил, что новая ГПВ также будет нацелена на закупки "интеллектуальных систем вооружения" — средств связи, разведки, управления, радиоэлектронной борьбы, высокоточное оружие и других. Как заявил РИА Новости военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин, упор следует сделать на ударные беспилотники и наземные комплексы. Кроме того, по его словам, российским военным нужны современные системы целеуказания, которые "позволяют завязывать в единый узел все средства поражения и разведки на поле боя". "Ни в коем случае нельзя "резать" финансирование НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). Перспективные разработки — будущее Вооруженных сил России и залог нашего дальнейшего статуса как одного из ведущих игроков на мировом рынке торговли оружием", — добавил он.

Опыт сирийской кампании

В середине мая заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов заявил в интервью газете "Красная звезда", что результаты операции ВКС России против террористов в Сирии позволили определить пути совершенствования и модернизации вооружений и техники, которые там применялись. Он также сообщил, что оснащенность Сухопутных войск современным оружия достигла 42%, и поставки продолжаются в "заданном темпе".

Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России. Архивное фото
© Фото : Министерство обороны РФ
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Путин рассказал об операции России в Сирии и о возможностях армии
В начале декабря 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с офицерами отметил, что операция в Сирии продемонстрировала "качественно возросшие возможности" армии и флота. "Важно продолжать, и мы, безусловно, будем это делать — укрепление обороноспособности страны, модернизацию и техническое переоснащение вооруженных сил", — сказал он.

В конце того же месяца, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства заявил, что российская армия сильнее любого потенциального агрессора, однако расслабляться нельзя. "Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации Армии и Флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет", — подчеркнул Путин.

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