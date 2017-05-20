Россия планирует отказаться от модернизации старого вооружения

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая – РИА Новости. Россия в новой программе вооружения планирует отходить от модернизации старых образцов вооружения, сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы отказываемся от модернизации старых образцов вооружения. Хотя надо сказать, что модернизация это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения", — сказал Рогозин в интервью программе "Вести в субботу".