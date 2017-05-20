Латиноамериканские страны заинтересованы в российских бронеавтомобилях

ЛИМА, 20 мая — РИА Новости. Мексика, Перу, Аргентина, Венесуэла и Бразилия интересуются российскими бронеавтомобилями, в регионе есть хорошие возможности для совместного производства, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.

"Интерес проявляют Мексика, Перу, Аргентина, у нас поставлена техника Венесуэле, не снижает заинтересованность Бразилия", — рассказал он.

По его словам, в регионе "есть хорошие возможности совместного производства, модернизации техники с использованием наших баз и, соответственно, национальных баз тех стран, в которых имеются наработки", а также с использованием российского дополнительного оборудования.