Латиноамериканские страны хотят приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200

ЛИМА, 20 мая – РИА Новости. Ряд латиноамериканских государств заинтересован в приобретении у России самолетов-амфибий Бе-200, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.

"Работа по Бе-200 у нас идет достаточно давно и активно. Этот самолет предназначен для борьбы с пожарами и подойдет тем странам Латинской Америки, где имеется опасность их возникновения", — сказал он.

"Мы видим перспективы и активно работаем над ними. Ряд стран заявляет о заинтересованности в приобретении самолетов данного типа", — продолжил глава российской делегации.

Кроме того, глава российской делегации подчеркнул, что переговоры осложняются трудным экономически положением в ряде стран в связи с продолжающимся мировым экономическим кризисом и низкими ценами на углеводороды.