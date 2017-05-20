ФСВТС: Перу заинтересовано в технике для ликвидации последствий стихии

ЛИМА, 20 мая – РИА Новости. Перу заинтересовано в модернизации российских танков и техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, заявил журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, возглавляющий российскую делегацию на проходящей в Лиме оборонной выставке SITDEF 2017.

"В Перу находится на вооружении значительное количество танков Т-55, они заинтересованы в их ремонте и модернизации с участием российской стороны", — сказал глава российской делегации.

Кроме того, по его словам, перуанская сторона заинтересована в приобретении техники, которую можно использовать как при ликвидации последствий природных катаклизмов, так и в военных целях.

"Сегодня на повестке дня перуанской стороны стоит вопрос о приобретении техники двойного назначения, которую можно использовать как в военных, так и гражданских целях, в частности, для ликвидации последствий техногенных катастроф", — сказал глава делегации.

"Российская Федерация готова оказать содействие поставке современной и высокотехнологичной техники нашим перуанским партнерам", — отметил он.