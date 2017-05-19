В Петербурге завершились антитеррористические учения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Антитеррористические учения прошли в пятницу на территории Приморского парка победы на Крестовском острове в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета Дмитрий Кочетков.

По словам представителя НАК, в мероприятиях были задействованы оперативные силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, решающие учебные задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

"Антитеррористические учения в районе Приморского парка Победы завершены. В настоящее время все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты", — сказал собеседник агентства.

Приморский парк Победы — парк, открытый в честь морских побед, одержанных СССР в Великой Отечественной войне, расположен в западной части Крестовского острова. Там же расположен стадион "Зенит-арена", на котором пройдут футбольные матчи Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018.