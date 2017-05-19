В ВДВ появились "ударные" подразделения

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В Воздушно-десантных войсках РФ появились "ударные" подразделения, сообщил журналистам в пятницу командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "Ударная". По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", — сказал Сердюков.

По его словам, параметрам, позволяющими назвать подразделение "ударным" соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа в Псковском соединении. Кроме этого в Воздушно-десантных войсках есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательные подразделения, соответствующие этому статусу.

"На постоянно совершенствующемся полигоне в Псковской области "Струги — Красные" появятся новые объекты, которые позволят применять новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники, уже в июле текущего года на этом полигоне будут проводиться полковые тактические учения с десантированием современной боевой и специальной техникой", — отметил Сердюков.