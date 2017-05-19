Минобороны опубликовало уникальное видео репетиции парада Победы в Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем официальном сайте видеозапись генеральной репетиции парада Победы на Красной площади 7 мая в формате 360 градусов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"На официальном сайте военного ведомства впервые опубликовано видео генеральной репетиции парада Победы в Москве с использованием технологии "360 градусов" — так называемой сферической съемки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря использованию сферической съемки, во время просмотра ролика можно самостоятельно менять направление камеры, создавая эффект присутствия.

"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам "переносится" в точку съемки и выбирает, куда "бросить взгляд" самостоятельно… Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)", — рассказали в Минобороны России.

Парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел 9 мая на Красной площади. В нем приняли участие более 10 тысяч военнослужащих и 114 единиц техники. В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе было принято решение об отмене участия авиации в параде Победы.

Согласно данным исследования, общая аудитория трансляции парада, которую в этом году вели Первый канал, "Россия 1", НТВ, "Россия 24", "Звезда", ТВ Центр, "МИР", составила 15,117 миллиона человек старше четырех лет. Для сравнения в 2016 году аудитория трансляции по всем аналогичным каналам (за исключением "Звезды") составляла 12,944 миллиона человек.