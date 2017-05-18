Патрушев заявил о росте транзита наркотиков через Центральную Азию

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о росте транзита наркотиков через страны Центральной Азии и Закавказья, а также контрабандных поставок из Китая, Европы и Украины.

"Фиксируем активное использование международными преступными группировками интернета и электронных платежей для распространения наркотиков. Отмечаем рост контрабандных поставок из Китая, Европы и Украины, увеличение афганского наркопроизводства, транзита наркотиков через страны Центральной Азии и Закавказья", — заявил Патрушев в интервью "Российской газете".

Он отметил, что наибольшую криминальную активность в организации наркотрафика традиционно проявляют мигранты.