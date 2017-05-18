С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Сухопутные и Воздушно-десантные войска (СВ и ВДВ) получат повышенное финансирование в рамках Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный источник, накануне принимавший участие в совещании президента России, руководства Министерства обороны и директоров предприятий ВПК. По данным издания, на перевооружение Сил общего назначения планируется потратить до четверти всех заложенных в ГПВ-2025 средств.
Догнать авиацию и флот
Ожидается, что именно на ГПВ-2025 придутся массовые поставки в войска новейших основных боевых танков Т-14 на базе платформы "Армата". В начале недели СМИ сообщали, что первым эти машины получит 1-й гвардейский танковый полк знаменитой Таманской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Подмосковье. Произойдет это ориентировочно после 2020 года. Т-14 является первым в мире танком третьего поколения. Основным его отличием от других машин, как отечественных, так и зарубежных, является необитаемая башня. Экипаж находится в специальной кабине-капсуле, надежно прикрытой лобовой броней. Кроме того, Т-14 получил новую гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82, комплексы динамической ("Малахит") и активной ("Афганит") защиты, современные средства связи, радар, надежную систему управления огнем и множество других технологических ноу-хау. В настоящий момент несколько десятков этих танков проходят войсковые испытания.
"С перспективным танком Т-14 на базе платформы "Армата" все обстоит неплохо, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Еще в прошлом году Министерство обороны заключило контракт на поставку 100 машин, то есть уже можно говорить о массовом производстве".
Качественный рывок
Несмотря на хорошие темпы перевооружения танковых войск, полностью оснастить их Т-14 до 2025 года не выйдет. Основой ударной силой Российской армии в ближайшие годы по-прежнему будут машины Т-90С, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Последнюю модификацию впервые показали на Параде Победы 2017 года. Она является более дешевой альтернативой нынешнему лидеру танковой "линейки" Т-90С, практически не уступая ему по своим боевым возможностям.
Зато недолго ждать осталось артиллеристам. Новые самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" должны пойти в войска Западного военного округа уже в ближайшие месяцы. Кроме того, ожидается, что в 2017 году артиллерийские части пополнят реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" — современные модификации хорошо известного и в России, и за рубежом комплекса "Смерч". В рамках ГПВ-2025 продолжится закупка и более мощного оружия, такого как оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Помимо ударных средств Сухопутные войска остро нуждаются в новой вспомогательной технике: ремонтно-эвакуационных и транспортно-заряжающих машинах, мостоукладчиках, минных заградителях, инженерных машинах, бронеавтомобилях и многом другом. В войсках уже проходят испытания перспективные комплексы различного назначения на базе современных платформ, например той же "Арматы". Очевидно, ГПВ-2025 предусматривает закупку и такой техники. В противном случае суперсовременные танки, БМП и артиллерия останутся без надежного тыла и обеспечения. Не стоит забывать и о защите Сухопутных войск от угрозы с воздуха.
"С учетом современных угроз, полагаю, в рамках ГПВ-2025 значительно усилят системы противовоздушной обороны Сухопутных войск, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Это касается в первую очередь поставок зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2", С-300В4".
Солдат XXI века
Воздушно-десантные войска в ближайшие 7 лет продолжат обновлять парк своей техники. Из боевого состава постепенно будут выводиться устаревшие морально и физически боевые машины десанта БМД-1 и БМД-2, а также легкие самоходки "Нона". Взамен крылатая пехота получит современные БМД-4М, вооруженные 100-миллиметровым орудием, противотанковыми средствами и самыми современными прицельными комплексами, а также десантируемыми бронетранспортерами БТР-МД "Ракушка". Артиллерию ВДВ усилят самоходными пушками "Спрут-СД", чьи 125-миллиметровые орудия способны бороться даже с танками.
Кроме того, в 2017 году Минобороны закупит 50 тысяч комплектов индивидуальной экипировки военнослужащего "Ратник" для ВДВ и Сухопутных войск. Общая численность СВ и ВДВ составляет чуть больше 300 тысяч человек. Если темпы закупок "Ратника" сохранятся, то уже к 2022 году большинство военнослужащих сил общего назначения получат снаряжение "солдата ХХI века". Этот комплект серьезно повышает боевую эффективность пехотных подразделений на поле боя благодаря наличию в нем современных средств защиты, связи, навигации, наблюдения. Свое боевое крещение "Ратник" прошел в Сирии, где зарекомендовал себя с лучшей стороны.