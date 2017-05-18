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Безопасность

С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск

17:4018.05.2017
(обновлено: 17:50 18.05.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащий в экипировке РатникВоеннослужащий в экипировке Ратник
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Сухопутные и Воздушно-десантные войска (СВ и ВДВ) получат повышенное финансирование в рамках Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный источник, накануне принимавший участие в совещании президента России, руководства Министерства обороны и директоров предприятий ВПК. По данным издания, на перевооружение Сил общего назначения планируется потратить до четверти всех заложенных в ГПВ-2025 средств.

Танки Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как ранее сообщал ряд СМИ, общий объем финансирования новой госпрограммы составит около 17 триллионов рублей. Если эти цифры соответствуют действительности, силам общего назначения достанутся рекордные 4,25 триллионов. Источник "Коммерсанта" подчеркнул, что на эти деньги будут закуплены самые современные образцы боевой техники, многие из которых проходят завершающий этап государственных испытаний. Еще в феврале замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что доля новой техники в Вооруженных силах России к 2020 году должна составлять не менее 70%. Очевидно, новая госпрограмма должна будет "подогнать" под эти показатели СВ и ВДВ, которые в рамках действующей ГПВ получили меньше денег, чем другие виды и рода войск.

Догнать авиацию и флот

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Напомним, на ГПВ 2011-2020 годов государство выделило около 20 триллионов рублей. В ее рамках Сухопутные войска и ВДВ получили на новое оружие и технику около 2,6 триллиона. Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот, для сравнения, были профинансированы гораздо более щедро — 4,5 и 4,7 триллиона соответственно. Нельзя сказать, что силы общего назначения посадили на "голодный паек" — войска исправно получали и получают современное снаряжение и технику, такую как танки Т-90С, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и десанта БМД-4М, комплекты индивидуальной экипировки "Ратник", средства связи и многое другое. Однако многие из закупленных вооружений являются, по сути, модернизацией еще советских систем. Принципиально новая техника армии обойдется дороже — с этим и связано увеличение финансирования СВ и ВДВ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДемонстрация танка Т-14 "Армата"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Демонстрация танка Т-14 "Армата"

Ожидается, что именно на ГПВ-2025 придутся массовые поставки в войска новейших основных боевых танков Т-14 на базе платформы "Армата". В начале недели СМИ сообщали, что первым эти машины получит 1-й гвардейский танковый полк знаменитой Таманской мотострелковой дивизии, дислоцирующейся в Подмосковье. Произойдет это ориентировочно после 2020 года. Т-14 является первым в мире танком третьего поколения. Основным его отличием от других машин, как отечественных, так и зарубежных, является необитаемая башня. Экипаж находится в специальной кабине-капсуле, надежно прикрытой лобовой броней. Кроме того, Т-14 получил новую гладкоствольную 125-миллиметровую пушку 2А82, комплексы динамической ("Малахит") и активной ("Афганит") защиты, современные средства связи, радар, надежную систему управления огнем и множество других технологических ноу-хау. В настоящий момент несколько десятков этих танков проходят войсковые испытания.

"С перспективным танком Т-14 на базе платформы "Армата" все обстоит неплохо, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Еще в прошлом году Министерство обороны заключило контракт на поставку 100 машин, то есть уже можно говорить о массовом производстве".

Качественный рывок

Несмотря на хорошие темпы перевооружения танковых войск, полностью оснастить их Т-14 до 2025 года не выйдет. Основой ударной силой Российской армии в ближайшие годы по-прежнему будут машины Т-90С, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Последнюю модификацию впервые показали на Параде Победы 2017 года. Она является более дешевой альтернативой нынешнему лидеру танковой "линейки" Т-90С, практически не уступая ему по своим боевым возможностям.

Олег Бочкарев, архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БМП "Курганец-25" выйдут в серийное производство в 2019-2020 годах
С новой техникой для Мотострелковых войск все несколько сложнее. Испытания перспективной БМП "Курганец-25" в этом году только должны начаться. Дело в том, что еще в 2015 году военные выражали свое недовольство высоким профилем новой машины, окрестив ее обидным прозвищем "мечта гранатометчика". Поэтому на доработку "Курганца" потребовалось дополнительное время. По оценкам экспертов, в войска первые БМП пойдут не раньше 2020 года. Примерно в это же время планируется начать серийное производство бронетранспортеров БТР "Бумеранг". А пока этого не произошло, пехоту на поле боя будут прикрывать закупаемые сейчас БМП-3 последних модификаций и БТР-82А, уже проверенные в боевых условиях сирийской войны.

Зато недолго ждать осталось артиллеристам. Новые самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" должны пойти в войска Западного военного округа уже в ближайшие месяцы. Кроме того, ожидается, что в 2017 году артиллерийские части пополнят реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" — современные модификации хорошо известного и в России, и за рубежом комплекса "Смерч". В рамках ГПВ-2025 продолжится закупка и более мощного оружия, такого как оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" во время генеральной репетиции военного парада
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" во время генеральной репетиции военного парада

Помимо ударных средств Сухопутные войска остро нуждаются в новой вспомогательной технике: ремонтно-эвакуационных и транспортно-заряжающих машинах, мостоукладчиках, минных заградителях, инженерных машинах, бронеавтомобилях и многом другом. В войсках уже проходят испытания перспективные комплексы различного назначения на базе современных платформ, например той же "Арматы". Очевидно, ГПВ-2025 предусматривает закупку и такой техники. В противном случае суперсовременные танки, БМП и артиллерия останутся без надежного тыла и обеспечения. Не стоит забывать и о защите Сухопутных войск от угрозы с воздуха.

"С учетом современных угроз, полагаю, в рамках ГПВ-2025 значительно усилят системы противовоздушной обороны Сухопутных войск, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Это касается в первую очередь поставок зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2", С-300В4".

Солдат XXI века

Воздушно-десантные войска в ближайшие 7 лет продолжат обновлять парк своей техники. Из боевого состава постепенно будут выводиться устаревшие морально и физически боевые машины десанта БМД-1 и БМД-2, а также легкие самоходки "Нона". Взамен крылатая пехота получит современные БМД-4М, вооруженные 100-миллиметровым орудием, противотанковыми средствами и самыми современными прицельными комплексами, а также десантируемыми бронетранспортерами БТР-МД "Ракушка". Артиллерию ВДВ усилят самоходными пушками "Спрут-СД", чьи 125-миллиметровые орудия способны бороться даже с танками.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД" во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД" во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015"

Кроме того, в 2017 году Минобороны закупит 50 тысяч комплектов индивидуальной экипировки военнослужащего "Ратник" для ВДВ и Сухопутных войск. Общая численность СВ и ВДВ составляет чуть больше 300 тысяч человек. Если темпы закупок "Ратника" сохранятся, то уже к 2022 году большинство военнослужащих сил общего назначения получат снаряжение "солдата ХХI века". Этот комплект серьезно повышает боевую эффективность пехотных подразделений на поле боя благодаря наличию в нем современных средств защиты, связи, навигации, наблюдения. Свое боевое крещение "Ратник" прошел в Сирии, где зарекомендовал себя с лучшей стороны.

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