Мексика заинтересована в новых поставках российских вертолетов типа "Ми"

ЛИМА (Перу), 18 мая – РИА Новости. Мексика проявляет серьезный интерес к новым поставкам российских вертолетов семейства "Ми", заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне Анатолий Пунчук.

Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу — городе Лима в период с 18 по 21 мая.

"Мексиканская сторона проявляет активный интерес к приобретению дополнительных партий вертолетов типа "Ми". В настоящее время "Рособоронэкспорт" проводит маркетинговые мероприятия по их продвижению. Рассчитываем, что нам удастся достичь с мексиканскими партнерами взаимовыгодных договоренностей", — сказал Пунчук.

Замдиректора ФСВТС подчеркнул, что сегодня Мексика является одним из крупнейших эксплуатантов российской вертолетной техники и военные специалисты этой страны дают ей высокую оценку.

"Свои технические преимущества в сравнении с другими иностранными образцами наши вертолеты особенно ярко проявили при ликвидации чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий", — добавил собеседник агентства.