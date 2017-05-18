Мексика заинтересована в новых поставках российских вертолетов типа "Ми"
ЛИМА (Перу), 18 мая – РИА Новости. Мексика проявляет серьезный интерес к новым поставкам российских вертолетов семейства "Ми", заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне Анатолий Пунчук.
Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу — городе Лима в период с 18 по 21 мая.
"Мексиканская сторона проявляет активный интерес к приобретению дополнительных партий вертолетов типа "Ми". В настоящее время "Рособоронэкспорт" проводит маркетинговые мероприятия по их продвижению. Рассчитываем, что нам удастся достичь с мексиканскими партнерами взаимовыгодных договоренностей", — сказал Пунчук.
Замдиректора ФСВТС подчеркнул, что сегодня Мексика является одним из крупнейших эксплуатантов российской вертолетной техники и военные специалисты этой страны дают ей высокую оценку.
"Свои технические преимущества в сравнении с другими иностранными образцами наши вертолеты особенно ярко проявили при ликвидации чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий", — добавил собеседник агентства.
Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" собирают в цехах авиационного завода "Прогресс" в городе Арсеньев Приморского края.
Ка-52 является двухместной модификацией ударного вертолета Ка-50 ("Черная акула"). Вертолет был разработан в ОКБ "Камов" (ныне ОАО "Камов", который входит в холдинг "Вертолеты России").
Разработка модернизированного двухместного Ка-52 началась в 1994 году, а свой первый полет новая машина совершила три года спустя, в июне 1997 года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭтот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.
Этот ударный вертолет имеет соосную схему расположения винтов — они установлены на одном приводном валу над кабиной и вращаются в разных направлениях. Благодаря двум газотурбинным двигателям ВК-2500 машина может летать на высоте свыше 5000 метров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.
Ка-52 отличается от предшествующей модели расширенной носовой частью фюзеляжа и двухместной бронированной кабиной экипажа, в которой кресла пилотов расположены "бок о бок". При этом управлять вертолетом могут оба пилота.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.
На Ка-52 впервые в мире реализована система спасения пилота в управляемом и неуправляемом полете во всем диапазоне скоростей и высот. Это стало возможно благодаря системе отстрела лопастей несущих винтов (главная опасность при раскрытии парашюта) и установке катапультных кресел.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.
Ка-52 превосходят такие вертолеты, как американские АН–64D Apache Longbow и франко-германские Eurocopter Tiger по максимальной массе боевой нагрузки, скорости полета, а также статическому и динамическому потолку.
Превосходство "Аллигаторов" над зарубежными аналогами по боевой живучести удалось достичь благодаря более мощной броне, а также компактной планировке.
Площадь силуэта Ка-52 в 1,3 раза меньше размеров "Апачей", что обеспечивает меньшую вероятность поражения машины стрелково-пушечным вооружением.
Вертолет Ка-52 оснащен многодатчиковой прицельной системой, работающей в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
Вертолет снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанк"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.
"Аллигатор" вооружен авиационной пушкой 2А42-1 калибра 30 мм, может оснащаться ракетным комплексом "Стрелец", нести пусковые установки для управляемых ракет типа "Атака" и "Вихрь-1", а также пусковое устройство для неуправляемых ракет типа С-8.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКа-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".
Ка-52 обладает большим потенциалом модернизации. В будущем планируется увеличить взлетный вес машины и унифицировать стоящие у нее на вооружении средства поражения с боеприпасами вертолетов семейства "Ми".