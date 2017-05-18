ФСВТС: смена власти в Аргентине не повлияет на развитие ВТС с Россией

ЛИМА (Перу), 18 мая – РИА Новости. Аргентина подтвердила, что прошедшая в стране смена руководства не повлияет на развитие военно-технического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне, Анатолий Пунчук.
"Отдельно хочу отметить, что наши аргентинские партнеры в ходе переговоров заявили о том, что, несмотря на смену политического режима в Аргентинской Республике, высшее политическое руководство страны видит Российскую Федерацию партнером в такой чувствительной сфере, как военно-техническое сотрудничество", — отметил Пунчук, рассказывая об итогах российско-аргентинской межправкомиссии по ВТС, прошедшей в апреле 2017 года в Буэнос-Айресе.
Рассуждая о перспективах поставок истребителей МиГ-29 в интересах ВВС Аргентины, собеседник агентства подчеркнул, что говорить о подписании соответствующего контракта пока преждевременно.
Другой темой, обсуждавшейся на российско-аргентинской межправкомиссии, стало сотрудничество в области вертолетной и военно-морской техники.
Нынешний президент Аргентины Маурисио Макри возглавил страну в конце 2015 года. Его победа поставила точку в 12-летней эпохе "киршнеризма" — периода правления правительств, сформированных президентами Нестором Киршнером, а затем Кристиной Киршнер. Макри выступает с прозападных позиций и неоднократно обвинял Киршнер в изоляции Буэнос-Айреса от США и ЕС, а также призывал вернуть Аргентину в западный мир.