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Безопасность

Утвержден перечень объектов, которые будут охранять войска Росгвардии

16:3317.05.2017
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© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкРосгвардия. Архивное фотоРосгвардия. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, среди них объекты Банка России, ВТБ и здание госкорпорации "Внешэкономбанк" в Москве, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Становление Росгвардии идет по плану, заявил Путин

"В соответствии со статьей 6 федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в документе.

Отмечается, что обязательной охране войсками Росгвардии подлежат объекты Банка России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе и Чечне. Также, следует из документа, Росгвардия будет охранять административные здания ВТБ в Москве и здание "Внешэкономбанка" на проспекте Академика Сахарова в столице.

Огнемет Шмель-М (РПО ПДМ-А). Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Согласно опубликованному документу, перечень содержит 37 пунктов, в которых определены объекты, подлежащие обязательной охране войсками Росгвардии. Среди них административные здания Верховного суда России, Московского городского суда, Верховного суда Крыма в Симферополе, Севастопольский городской суд. Также под охраной Росгвардии, согласно утвержденному перечню, должны находиться административные здания, занимаемые Генпрокуратурой, Следственного комитета, здания избирательных комиссий субъектов РФ в Крыму и Чечне.

Кроме того, обязательной охране войсками Росгвардии подлежат здания и хранилища федеральных государственных музеев и библиотек, находящихся в ведении Минкультуры, а также находящихся в ведении Росархива федеральных государственных архивов.

Будни бойцов Росгвардии
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД.
На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.Учения Дальневосточного таможенного управления по освобождения бойцами СОБР захваченного контрабандистами судна
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В России 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии — ведомства, созданного на базе внутренних войск и спецподразделений МВД.
На фото: боец подразделения СОБР во время подготовки к учениям Дальневосточного таможенного управления по освобождению судна, захваченного террористами.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкО создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон.
На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.Военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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О создании Росгвардии Владимир Путин объявил 5 апреля 2016 года. В июле был подписан соответствующий закон.
На фото: военнослужащие во время военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.
На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.Испытания на право ношения крапового и зеленого берета среди военнослужащих Национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В новую структуру вошли внутренние войска, отряды полиции специального назначения и вневедомственная охрана.
На фото: военнослужащий Национальной гвардии во время преодоления штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкНациональная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.
На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.Бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений в Севастополе
© РИА Новости / Макс Ветров
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Национальная гвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.
На фото: бойцы роты особого назначения во время показательных выступлений на площади Нахимова в Севастополе.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.
На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.Занятия по парашютной подготовке спецподразделения Витязь
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Кроме того, ведомству поручено контролировать частную охранную деятельность и оборот оружия.
На фото: военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск "Витязь" во время занятий по парашютной подготовке в Московской области.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих.
На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.Квалификационные испытания на право ношения черного берета на базе ОМОН в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В войсках национальной гвардии предусмотрены как воинские должности, так и должности сотрудников полиции и госслужащих.
На фото: квалификационные испытания на право ношения черного берета ОМОН на базе в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБоксер Рой Джонс фотографируется с сотрудниками полиции после мастер-класса в зале спортивного комплекса МВД в Москве.Боксер Рой Джонс фотографируется с сотрудниками полиции
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Боксер Рой Джонс фотографируется с сотрудниками полиции после мастер-класса в зале спортивного комплекса МВД в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудники спецподразделений УФСИН, МВД и Национальной гвардии во время тактико-специальных учений по ликвидации массовых беспорядков в колонии поселка Горный Новосибирской области.Сотрудники спецподразделений УФСИН, МВД и Национальной гвардии во время учений в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники спецподразделений УФСИН, МВД и Национальной гвардии во время тактико-специальных учений по ликвидации массовых беспорядков в колонии поселка Горный Новосибирской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСтруктура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части.
На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.Щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Структура Росгвардии включает центральный аппарат, округа войск Национальной гвардии и территориальные органы в каждом субъекте, а также воинские соединения и части.
На фото: щенок кинологической службы Росгвардии общается с военнослужащим.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСогласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек.
На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.Испытания на право ношения крапового и зеленого берета среди военнослужащих Национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Согласно президентскому указу, штатная численность центрального аппарата Росгвардии составляет 2,1 тысячи человек.
На фото: военнослужащие подразделений специального назначения и разведки войск Росгвардии во время марш-броска на квалификационных испытаниях на право ношения крапового и темно-зеленого берета.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМальчик знакомится со специальной экипировкой бойцов СОБРа во время дня открытых дверей подразделения во Владивостоке.Мальчик во время знакомства со специальной экипировкой бойцов СОБРа в день открытых дверей
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мальчик знакомится со специальной экипировкой бойцов СОБРа во время дня открытых дверей подразделения во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.Испытания на право ношения крапового и зеленого берета среди военнослужащих Национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск Росгвардии во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВойска Росгвардии укомплектовываются смешанным способом, который включает как срочную службу, так и контракт.
На фото: отработка задержания вооруженных бандитов патрульно-розыскной собакой Росгвардии.Подготовка кинологических служб Росгвардии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Войска Росгвардии укомплектовываются смешанным способом, который включает как срочную службу, так и контракт.
На фото: отработка задержания вооруженных бандитов патрульно-розыскной собакой Росгвардии.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСводный военный оркестр войск Росгвардии на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня-2016" на Красной площади в Москве.Сводный военный оркестр войск национальной гвардии на фестивале Спасская башня - 2016
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сводный военный оркестр войск Росгвардии на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня-2016" на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВоеннослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД во время тренировки к параду на Красной площади в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.Открытая тренировка военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД во время тренировки к параду на Красной площади в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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