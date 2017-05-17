Корабли Черноморского флота провели стрельбы с участием Су-30СМ и Су-24М

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) провели артиллерийские стрельбы, для обеспечения их действий привлекались истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его словам, ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Р-239" и "Р-60" провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника, учения по связи, совместному маневрированию, а также по организации противовоздушной обороны отряда кораблей с артиллерийской стрельбой по воздушной мишени.

"Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту. Для обеспечения действий корабельных сил и создания тактического фона привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, и самолёты-амфибии Бе-12", — сказал Трухачев.