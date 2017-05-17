Инструкторы ВДВ проведут занятия с военными из Сербии и Белоруссии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Инструкторы Воздушно-десантных войск (ВДВ) обучат военнослужащих Сербии и Белоруссии десантированию на парашютах "Арбалет-2", сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Инструкторы Воздушно-десантных войск приступили к обучению военнослужащих из республик Сербии и Беларуси применять парашютные системы специального назначения "Арбалет-2" для совершения прыжков с высот от 1200 до 4000 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок и занятий зарубежные военные Сербии и Белоруссии изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат практические прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе и на точность приземления.