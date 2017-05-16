В Москве открыли мемориальные доски создателям ядерного щита России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мемориальные доски в честь выдающихся работников отечественной атомной отрасли, внесших неоценимый вклад в создание российского ядерного щита, были открыты во вторник в Москве на здании предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом" "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова" (ВНИИА).

Мемориальные доски работы скульптора Александра Ноздрина посвящены выдающимся деятелям отечественного атомного проекта, работавшим во ВНИИА: трижды Герою Социалистического Труда Николаю Духову, первому Герою Советского Союза Анатолию Ляпидевскому, Герою Социалистического Труда Николаю Павлову и Герою Социалистического Труда Аркадию Бришу.

В торжественной обстановке мемориальные доски открыл директор ВНИИА Сергей Лопарев.

Николай Леонидович Духов (1904-1964) — выдающийся конструктор, специалист в области разработки и производства танков, ядерных зарядов и ядерных боеприпасов.

Духов работал главным конструктором танкового производства Кировского завода (в годы Великой Отечественной войны — Челябинского тракторного завода), был конструктором тяжелых танков КВ и ИС, а также самоходных артиллерийских установок. В 1948-54 годах работал в КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров) в должности заместителя главного конструктора, активный участник создания и испытания первых отечественных атомных бомб. Основатель ВНИИА, в 1954-64 годах — начальник, главный конструктор и научный руководитель ВНИИА.

За это время в институте были созданы и приняты на вооружение многие ядерные боеприпасы, разработаны и переданы в серийное производство новые системы подрыва и нейтронного инициирования с улучшенными параметрами эксплуатационными характеристиками, а также новые, оригинальные приборы автоматики.

Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908-1983) — полярный летчик, генерал-майор авиации, первый в истории Герой Советского Союза. Этого звания Ляпидевский был удостоен в апреле 1934 года за мужество и героизм, проявленные при спасении экипажа парохода "Челюскин".

Ляпидевский в 1949-1954 был директором завода №25 министерства авиационной промышленности (ныне ВНИИА), а после передачи завода в атомную отрасль Ляпидевский был назначен первым заместителем начальника КБ-25 Николая Духова и директором опытного завода №25. Находясь на этом посту, сыграл значительную роль в становлении предприятия в период перехода его в атомную промышленность.

Николай Иванович Павлов (1914-1990) — один из первых участников советского атомного проекта и руководителей отечественной атомной отрасли, внесший значительный вклад в создание ядерного щита СССР, в 1964-1987 годах — директор ВНИИА.

Под руководством Павлова ВНИИА разработал и сдал на вооружение большое количество типов ядерных боеприпасов и стал ведущей организацией по их созданию для стратегических крылатых ракет, а также для нестратегического ядерного оружия ВВС и ВМФ.

Аркадий Адамович Бриш (1917-2016) — специалист в области разработки ядерных боеприпасов и автоматики подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов. С 1955 года работал во ВНИИА, занимал должности заместителя главного конструктора (в 1955-1964 годах), главного конструктора (в 1964-1997 годах), почетного научного руководителя (в 1997-2016 годах).

При непосредственном участии Бриша была создана первая система подрыва ядерных зарядов с внешним импульсным нейтронным источником, проведена разработка многочисленных ядерных боеприпасов, бортовых приборов автоматики и систем контроля. Многие из его работ были уникальны, не имели мировых аналогов и развились в самостоятельные научные школы и направления. Бриш также активно занимался вопросами повышения безопасности ядерных боеприпасов.