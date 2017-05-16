Путин рассказал, почему Россия переоснащает свои войска

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 16 мая — РИА Новости. Россия проводит переоснащение войск из-за необходимости укрепления арктических территорий и границ на Западе, действий ВКС в Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-запале потребовали уточнения подходов по переоснащение войск", — сказал Путин на совещании по гособоронзаказу.

По его словам, в 2016 году задание гособоронзаказа было выполнено на 97%, в войска поставлено более 5,6 тысячи видов новейшего вооружения, около 3 тысяч — отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях готовности до 58%. В текущем году этот показатель должен составить 62%, подчеркнул президент.