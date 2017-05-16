ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Военно-морской флот России до 2025 года должен получить четыре новейших фрегата проекта 22350, сообщил во вторник начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников.

"Четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года планируют поступить (в состав флота)", — сказал он во время церемонии спуска на воду судна связи "Иван Хурс".

Как сообщалось, головной фрегат этого проекта "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ в ноябре этого года. По словам Тряпичникова, второй корабль — "Адмирал Касатонов" — может войти в состав флота в 2018-м.