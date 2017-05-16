"Северная верфь" спустила на воду судно связи нового поколения "Иван Хурс"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") во вторник спустил на воду второе судно связи нового поколения проекта 18280 "Иван Хурс", передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы спускаем на воду судно связи "Иван Хурс". Это второй корабль серии. Первый — "Юрий Иванов" — сегодня выполняет задачи военно-морского флота", — сказал на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников.

Как сообщил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев, корабль планируется передать ВМФ РФ в ноябре 2017 года.

Ранее верфь сообщала, что швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая.

Судно проекта 18280 предназначено для обеспечения связи, управления флотом, ведения радиоразведки. Его длина — 95 метров, ширина — 16 метров, скорость — 16 узлов, дальность плавания — 8000 миль, экипаж — 131 человек. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам оно существенно превосходит аналоги предыдущих поколений.

У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

"Иван Хурс" — первое серийное судно проекта 18280. Разработчиком корабля проекта 18280 является ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Судно было заложено в ноябре 2013 года.

Головное судно этого проекта "Юрий Иванов" было передано ВМФ России в декабре 2014 года.