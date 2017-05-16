Новейший фрегат "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ в ноябре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ России в ноябре этого года, сообщил во вторник начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников.

"Много заказов предстоит сдать (судостроительному заводу "Северная верфь") в этом году. В ноябре в состав флота войдут фрегат "Адмирал Горшков" и судно тылового обеспечения "Эльбрус"",- сказал он во время церемонии спуска на воду судна связи "Иван Хурс".

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" — головной корабль проекта 22350, разработанного Северным проектно-конструкторским бюро. Фрегаты данного проекта предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Как говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, сложности испытаний такого типа кораблей состоят в том, что "когда долгое время ничего не создавалось, а потом было принято решение начать работы, то на одном корабле стали испытывать несколько десятков новейших комплексов".