В Минобороны уточнили, на каком расстоянии от границы РФ упала ракета КНДР

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские средства системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сопровождали баллистическую ракету КНДР до ее падения примерно в 500 километрах от территории РФ, сообщает Минобороны России.

В 5:28 в воскресенье (23:28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии". По данным Пентагона, речь не идет о пуске межконтинентальной баллистической ракеты.

"Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 минут полёта до падения в центральной части Японского моря (около 500 километров от территории России)", — говорится в сообщении.