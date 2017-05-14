Песков переадресовал Минобороны вопрос о ракетном пуске КНДР у границ РФ

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о близости ракетного пуска КНДР к российским границам.

"Это нужно спрашивать у военных, они фиксируют", — сказал Песков журналистам, подчеркнув, что соответствующие данные необходимо запрашивать у Минобороны.

В 5:28 в воскресенье (23:28 мск) Северная Корея произвела пуск ракеты со своего западного побережья из уезда Кусон провинции Пхёнан-Пукто. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров. Она упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова, предположительно вне экономической зоны Японии. Высота полета, по данным японского правительства, составила более 2000 километров. Пуск был произведен по навесной траектории, под намеренно большим углом, чтобы увеличить высоту, сократив таким образом расстояние от места пуска до точки падения. В заявлении администрации США говорится, что ракета упала вблизи границ США, "ближе к России, чем к Японии".