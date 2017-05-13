Крейсер "Варяг" провел совместное учение с фрегатом ВМС Сингапура

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гвардейский ракетный крейсер Тихоокеанского флота "Варяг" провел совместное учение с фрегатом "Суприм" Военно-морских сил Сингапура в Южно-Китайском море, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума гвардейский ракетный крейсер "Варяг" провел совместное учение по связи и маневрированию с фрегатом "Суприм" ВМС Республики Сингапур в южной части Южно-Китайского моря", — сказал он.

Дальний поход кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга" начался 1 апреля и продлится более двух месяцев. Ранее моряки совершили заходы в Южную Корею (порт Пусан), на Филиппины (порт Манила), во Вьетнам (порт Камрань) и Таиланд (порт Саттахип). Поход посвящен развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.