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Безопасность

Что искал американский самолет-разведчик у наших границ в День Победы

19:1012.05.2017
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© AP Photo / Sang TanСамолет Boeing P-8 PoseidonСамолет Boeing P-8 Poseidon
© AP Photo / Sang Tan

Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Махну серебряным тебе крылом": Су-30 встретил самолет-разведчик США
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В пятницу Министерство обороны России подтвердило сообщения американского телеканала NBC о сближении российского истребителя Су-30 с патрульным противолодочным самолетом ВМС США P8A "Посейдон" в небе над Черным морем 9 мая. Сообщается, что перехватчик дежурных сил ПВО Южного военного округа прошел всего в шести метрах от "Посейдона", летевшего вдоль границы России в международном воздушном пространстве. Российский летчик выполнил маневр приветствия — "помахал" крыльями быстрым креном влево-вправо, после чего P8A ретировался.

"Американский самолет-разведчик изменил маршрут полета и удалился от границы с РФ, а Су-30 вернулся на аэродром базирования", — пояснили в оборонном ведомстве, добавив, что сближение произошло около 12:00.

Командир американского самолета и представитель ВМС США Памела Кунце оценили действия российских летчиков как безопасные и профессиональные. Последняя подчеркнула, что "Посейдон" выполнял рутинную задачу, а подобные полеты в международных водах являются распространенной практикой многих стран. Однако ряд военных экспертов полагает, что современный американский самолет, напичканный разведывательной электроникой, не случайно появился у российских границ именно 9 мая.

"Праздничная разведка"

В этот день около полудня командование Черноморского флота, значительная часть личного состава надводных кораблей, подводных лодок и войск береговой обороны были задействованы в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. Торжественный парад в Севастополе принимал лично главнокомандующий ЧФ адмирал Александр Витко. Вероятно, пилот "Посейдона" надеялся "проскочить" незамеченным как можно большую дистанцию для сбора определенной информации. Такая "праздничная разведка" широко практиковалась обеими сторонами в годы холодной войны — достаточно вспомнить инцидент с летчиком Гэри Пауэрсом, сбитым над Свердловском 1 мая 1960 года, когда СССР отмечал День солидарности трудящихся.

© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПарад Победителей в Севастополе
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Парад Победителей в Севастополе

"Очевидно, американский пилот пытался выяснить, как мы отреагируем на его появление в условиях неполной боевой готовности, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. – Целью таких полетов обычно является "вскрытие" позиций систем ПВО, противокорабельных ракетных батарей и других вооружений на нашем побережье и в акватории".

Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Эксперт: "Бал" и "Бастион" могут полностью обеспечить безопасность Курил
Большой интерес для западных разведок представляют, например, береговые комплексы "Бастион" и "Бал", дислоцированные в Крыму. Они снаряжены дальнобойными противокорабельными ракетами и способны вести огонь с замаскированных и укрепленных позиций по целям в большей части акватории Черного моря. Но, в первую очередь, американцев интересуют количество и место дислокации ЗРС С-400 "Триумф" и С-300ПМ в Крыму. Они стоят на вооружении 31-й дивизии ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го и 18-го зенитно-ракетных полков, базирующихся на полуострове. Установить их точные позиции американцы пытаются "ловлей на живца".

"Выглядит этот процесс следующим образом: как только самолет-провокатор приближается к границе, включаются наши радиолокационные системы (РЛС) и начинают его "вести", тем самым выдавая свое местоположение, — поясняет Судаков. — Параллельно американские спутники, "висящие" над регионом, проводят топографическую съемку местности, основываясь на данных, полученных от разведчика. Цель – выяснить, какие типы вооружений привязаны к этим РЛС, где их позиции и сколько их всего. Это обычная практика, но летать вдоль российских границ в самый святой для нашего народа день — это довольно наглая провокация".

© Flickr / aceebeeАмериканский самолет Boeing P-8A Poseidon
© Flickr / aceebee
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon

Формально P8A — патрульный противолодочный самолет. Но, как отмечает эксперт, неизвестно, какое оборудование было установлено на том конкретном "Посейдоне", который приблизился к нашим границам 9 мая. Такой самолет — это, по сути, летающий компьютер, способный решать самый широкий круг задач.

Подслушать "Варшавянку"

P8A "Посейдон" был разработан специально для Военно-морских сил США с целью борьбы с подводными лодками вероятного противника. Свой первый полет он совершил в 2009 году, в 2013-м был принят на вооружение. На сегодняшний день построено около 50 самолетов этого типа. "Посейдон" может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески для противокорабельных ракет, противолодочных торпед, морских мин, авиабомб и специального оборудования. Его "глазами" является радиолокатор Raytheon APY-10, а также различные технические средства разведки, которыми на борту управляют 16 операторов.

Не исключено, что "Посейдон" работал на российской границе по своему прямому назначению — "рассыпал" гидроакустические буи вблизи нашей акватории. С 2014 года Черноморский флот практически полностью обновил корабельный состав своего подводного флота — для него на Адмиралтейских верфях было построено 6 дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ) модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка". Они относятся к третьему поколению ДЭПЛ, которые считаются одними из самых малошумных в мире. Подводные лодки "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Великий Новгород", "Колпино" и "Краснодар" уже официально переданы Черноморскому флоту.

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© Ruptly
Под наблюдением Британии – подлодка РФ прошла Ла-Манш в сопровождении корабля

Последняя, как сообщалось 4 мая, в настоящий момент совершает океанский переход к месту базирования из Балтики, где проходила финальный этап испытаний. Возможно, ее и "караулил" американский "Посейдон" — ВМС США наверняка были бы не против заполучить акустические сигнатуры (звуковой "портрет", индивидуальный для каждого типа ПЛ) новых российских "Варшавянок", что упростит их обнаружение в дальнейшем.

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