США
12.0512 мая12:18МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Минобороны объяснило сближение с самолетом ВМС США над Черным морем

11:3012.05.2017
(обновлено: 11:33 12.05.2017)
0260202
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСамолет Су-30. Архивное фотоСамолет Су-30. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные поднимали истребитель Су-30 для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем. Инцидент произошел 9 мая.

Истребители СУ-27
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Эксперт о сближении самолетов РФ и США: это абсолютно безопасное расстояние
По данным NBC, российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика. Источники телеканала в ВМС США рассказали, что P-8A Poseidon выполнял "штатное задание" в международном воздушном пространстве.

Командир американского самолета оценил действия российских летчиков как безопасные и профессиональные. При этом представитель ВМС Памела Кунце заявила, что расстояние — не единственный параметр, по которому можно оценивать риски столь тесного сближения.

Приближался к границе

В российском Минобороны подтвердили факт инцидента над Черным морем. По словам военных, истребитель дежурных сил ПВО Южного военного округа подняли в воздух, когда американский самолет приблизился к российской границе.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
NI рассказал, как США собираются воевать с Россией и Китаем
"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", — отметили в Минобороны.

После этого российский самолет вернулся на аэродром базирования, подчеркнули военные.

Су-30 предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей. Истребитель может использоваться в любое время суток и при различных погодных условиях.

Абсолютно безопасно

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин не видит ничего опасного в тесном сближении двух самолетов, на которое сделали упор американские СМИ.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Эксперт о полетах у Аляски: претензий у военных РФ и США друг к другу нет
"Для наших истребителей это совершенно безопасное расстояние, потому что пилотируют опытные летчики, плюс работает система безопасности полетов. При этом используется частично "искусственный интеллект", вся система предупреждения об опасном сближении включена, абсолютно никакого риска нет", — заявил военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Жилин также отметил изменение тональности Пентагона в освещении случаев сближения самолетов двух стран во время патрулирования. По его словам, ранее американские военные в подобных случаях говорили об "опасных и непрофессиональных" действиях российских пилотов.

"Когда вся эта кампания пропагандистская началась, американские военные иногда выставляли себя просто глупцами. Теперь они, видимо, сделали коррекцию", — отметил Александр Жилин.

Другой эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил, что перехваты военных самолетов, которые приближаются к границам других стран, является общемировой практикой.

Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ
"Это стандартный алгоритм действий, когда появляется летательный аппарат без включенного транспондера, а военные самолеты не имеют транспондеров… Это стандартная практика как Воздушно-космических сил России, так и других стран", — заявил Мураховский РИА Новости.

По его словам, визуальное опознование является единственным способом определить тип воздушной цели.

Эксперт также напомнил, что Россия предлагала странам НАТО включать транспондеры военных самолетов при приближении к границам, что позволило бы повысить безопасность полетов. Однако альянс эти инициативы пока игнорирует.

Не первый инцидент

США также активно используют перехваты российских самолетов. Последний подобный случай произошел на прошлой неделе в районе Аляски.

Российский многоцелевой истребитель СУ-35, архивное фото
© Фото : ОАО "Компания "Сухой"
Русские "медведи" у берегов Аляски: скандала не получилось
Тогда американские военные поднимали два истребителя F-22 на перехват Ту-95 и Су-35. Официальные лица рассказали телеканалу Fox News, что российские самолеты были невооружены и оставались в международном воздушном пространстве.

В последнее время Аляска стала часто фигурировать в сводках как американского командования, так и в отчетах Минобороны. В апреле Пентагон заявил, что бомбардировки ВКС четыре дня подряд патрулировали этот регион.

Во всех случаях российские пилоты не нарушали воздушное пространство США. Недовольство Вашингтона вызвало то, что бомбардировщики оказались внутри американской опознавательной зоны ПВО. Она простирается на 200 километров от побережья, и Пентагон требует уведомлять о полетах в этом регионе.

Полет российских Ту-95 возле Аляски. Видео Минобороны РФ
© Минобороны России
Минобороны опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски
В российском Минобороны тогда пояснили, что летчики Дальней авиации регулярно патрулируют акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Взлеты осуществляются как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — отметили в оборонном ведомстве.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена