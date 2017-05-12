Минобороны объяснило сближение с самолетом ВМС США над Черным морем

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские военные поднимали истребитель Су-30 для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем. Инцидент произошел 9 мая.

По данным NBC , российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика. Источники телеканала в ВМС США рассказали, что P-8A Poseidon выполнял "штатное задание" в международном воздушном пространстве.

Командир американского самолета оценил действия российских летчиков как безопасные и профессиональные. При этом представитель ВМС Памела Кунце заявила, что расстояние — не единственный параметр, по которому можно оценивать риски столь тесного сближения.

Приближался к границе

В российском Минобороны подтвердили факт инцидента над Черным морем. По словам военных, истребитель дежурных сил ПВО Южного военного округа подняли в воздух, когда американский самолет приблизился к российской границе.

"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", — отметили в Минобороны.

После этого российский самолет вернулся на аэродром базирования, подчеркнули военные.

Су-30 предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей. Истребитель может использоваться в любое время суток и при различных погодных условиях.

Абсолютно безопасно

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин не видит ничего опасного в тесном сближении двух самолетов, на которое сделали упор американские СМИ.

"Для наших истребителей это совершенно безопасное расстояние, потому что пилотируют опытные летчики, плюс работает система безопасности полетов. При этом используется частично "искусственный интеллект", вся система предупреждения об опасном сближении включена, абсолютно никакого риска нет", — заявил военный эксперт в эфире радио Sputnik.

Жилин также отметил изменение тональности Пентагона в освещении случаев сближения самолетов двух стран во время патрулирования. По его словам, ранее американские военные в подобных случаях говорили об "опасных и непрофессиональных" действиях российских пилотов.

"Когда вся эта кампания пропагандистская началась, американские военные иногда выставляли себя просто глупцами. Теперь они, видимо, сделали коррекцию", — отметил Александр Жилин.

Другой эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил, что перехваты военных самолетов, которые приближаются к границам других стран, является общемировой практикой.

"Это стандартный алгоритм действий, когда появляется летательный аппарат без включенного транспондера, а военные самолеты не имеют транспондеров… Это стандартная практика как Воздушно-космических сил России, так и других стран", — заявил Мураховский РИА Новости.

По его словам, визуальное опознование является единственным способом определить тип воздушной цели.

Эксперт также напомнил, что Россия предлагала странам НАТО включать транспондеры военных самолетов при приближении к границам, что позволило бы повысить безопасность полетов. Однако альянс эти инициативы пока игнорирует.

Не первый инцидент

США также активно используют перехваты российских самолетов. Последний подобный случай произошел на прошлой неделе в районе Аляски.

Тогда американские военные поднимали два истребителя F-22 на перехват Ту-95 и Су-35. Официальные лица рассказали телеканалу Fox News , что российские самолеты были невооружены и оставались в международном воздушном пространстве.

В последнее время Аляска стала часто фигурировать в сводках как американского командования, так и в отчетах Минобороны. В апреле Пентагон заявил, что бомбардировки ВКС четыре дня подряд патрулировали этот регион.

Во всех случаях российские пилоты не нарушали воздушное пространство США. Недовольство Вашингтона вызвало то, что бомбардировщики оказались внутри американской опознавательной зоны ПВО. Она простирается на 200 километров от побережья, и Пентагон требует уведомлять о полетах в этом регионе.

В российском Минобороны тогда пояснили, что летчики Дальней авиации регулярно патрулируют акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Взлеты осуществляются как с базовых, так и с оперативных аэродромов.

"Все полеты самолетов Военно-воздушных сил выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — отметили в оборонном ведомстве.