Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Российские оборонные предприятия планируют в ближайшее время значительно увеличить производство военной техники для нужд радиоэлектронной борьбы — на 20-30 процентов. Об этом сообщил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев. Он подчеркнул, что роста производства удастся добиться благодаря, в частности, реорганизации концерна.

"Проводимая реорганизация предприятий КРЭТ позволяет серьезно увеличить производство техники РЭБ, — пояснил Михеев. — При этом благодаря участию серийных заводов в изготовлении опытных образцов значительно сократится время, необходимое для освоения крупносерийного производства новых изделий".

Невидимая "завеса"

Он напомнил, что в 2016 году на базе Калужского научно-исследовательского радиотехнического института КРЭТ создал кластер авиационной РЭБ. До конца текущего года в концерне появятся кластеры систем корабельного и наземного базирования на базе Таганрогского научно-исследовательского института связи и ВНИИ "Градиент" соответственно. Предполагается, что специализация предприятий на разных направлениях пойдет на пользу развитию отечественной РЭБ на — российские оружейники получат возможность одновременно работать над целым семейством технических средств для нужд всех видов и родов Вооруженных сил. По мнению многих экспертов, эта область военного дела может в недалеком будущем стать ключевой для защиты страны от агрессии противника, прекрасно оснащенного технически.

В 2016 году предприятия, входящие в КРЭТ, в рамках государственного оборонного заказа по дивизиону РЭБ выполнили работ на 26,7 миллиарда рублей. Заводы поставили заказчикам комплексы "Красуха-С4", станции помех "Ртуть-БМ", "Рычаг-АВ", "Витебск", комплексы индивидуальной защиты "Хибины-М". Часть оборудования была поставлена в войска досрочно.

Некоторые из этих систем прошли боевое крещение в Сирии. Комплекс "Хибины" неоднократно мелькал в кадрах хроники авиаударов российских ВКС по позициям террористов — вытянутые, продолговатые контейнеры на законцовках крыльев бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ. "Хибины" обеспечивают индивидуальную защиту летательного аппарата — затрудняют его обнаружение радарами противника и сбивают наведение на него ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Схожие возможности обеспечивает и комплекс "Витебск" — его устанавливают, в частности, на вертолеты Ка-52 и Ми-8МТ. В сети есть кадры его испытаний на одном из полигонов под Ахтубинском в 2015 году. По вертолету Ми-8 с установленной на борту системой "Витебск" выпустили 20 зенитных ракет "Игла". Все они шли точно на цель, но на определенной дистанции резко меняли курс и уходили вверх. Ни одна по вертолету не попала.

По данным из открытых источников, используется в Сирии и "Красуха". Этот наземный комплекс РЭБ развернут на авиабазе Хмеймим. Его тактико-технические характеристики держатся в секрете, однако известно, что "Красуха" способна подавлять средства оптико-электронных средств разведки спутников-шпионов, а также радары наземного и воздушного (АВАКС) базирования вероятного противника.

Ключевое направление

Вышеперечисленные комплексы РЭБ — одни из немногих, подробности о которых попадали в прессу. Их разновидностей и модификаций в войсках гораздо больше. И на подходе принципиально новые системы.

"Мы сейчас вышли на этап, когда завершены опытно-конструкторские работы и государственные испытания целого семейства новых систем и средств РЭБ для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных и Воздушно-десантных войск, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Они полностью готовы пойти в серию. Этим и объясняется рост производства компаний, занимающихся их разработкой и созданием, прежде всего входящих в КРЭТ, "Росэлектронику".

По словам эксперта, действующие и перспективные образцы комплексов РЭБ способны решать широкий круг задач — буквально на все случаи жизни. К ним относятся системы, способные глушить радиолокационные станции самолетов и головки самонаведения высокоточных ракет, средства дистанционного подрыва мин и боеприпасов с радиовзрывателями, комплексы для подавления линий связи противника во всем частотном диапазоне — от тактических УКВ-раций до спутниковых радиостанций. Пожалуй, одной из самых сложных задач для подразделения РЭБ является перехват управления беспилотным летательным аппаратом противника. Так вот, в Российской армии уже есть системы, способные эффективно выполнять подобные задачи.

"На мой взгляд, РЭБ останется одним из магистральных направлений работы нашей оборонки, — считает Виктор Мураховский. — В перспективной госпрограмме вооружений, которая будет принята в этом году, начнет реализовываться в следующем и продлится до 2025 года, средствам радиоэлектронной борьбы будет уделено особое внимание".

Признание конкурентов

С началом российской военной операции в Сирии в западных СМИ аналитики и действующие военные неоднократно называли РЭБ одним из главных козырей современных Вооруженных сил России. Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес охарактеризовал достижения наших оружейников в этой области как "умопомрачительные". А начальник Службы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы американской армии полковник Джеффри Чёрч без обиняков признал, что Россия по развитию РЭБ оставила США далеко позади. Беспокойство западных военачальников можно понять — подобное оружие способно свести на нет их превосходство в ряде областей.

"Еще со времен холодной войны США делали акцент на достижении и сохранении технологического превосходства прежде всего в авиационных и военно-морских средствах поражения, — рассказал Виктор Мураховский. — Мы не могли и не можем напрямую с ними в этом "бодаться". И это естественно — у них гораздо больше денег и возможностей ежегодно поставлять в войска современные самолеты, беспилотники, корабли. Поэтому мы принимаем асимметричные меры. К примеру, на сегодняшний день ни у кого, кроме России, нет автоматизированных систем управления РЭБ. Участие человека минимально: оператору лишь нужно выбрать один из нескольких вариантов действия против конкретной цели, которые ему предлагает автоматика. Это значительно сокращает время реакции комплекса на ту или иную угрозу".

Армии НАТО на сегодняшний день по большей части глубоко компьютеризированы. При выполнении боевых задач солдаты и офицеры западных стран полагаются на спутниковую связь и навигацию, сложные системы радиотехнической и оптико-электронной разведки, автоматизированные системы управления войсками и прочий военный хай-тек. Если же, грубо говоря, выключить им рубильник, это крайне серьезно скажется на их боеспособности. Яркий пример — инцидент, который произошел весной 2014 года, когда американский ракетный эсминец "Дональд Кук" приблизился к территориальным водам России в Черном море. После того как его несколько раз облетел российский бомбардировщик Су-24 без видимого вооружения, корабль резко сменил направление и ушел прочь. По данным из разных источников, наш самолет отработал по нему одним из новых комплексов РЭБ, который смог полностью подавить бортовой радар "Дональда Кука".