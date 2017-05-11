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Безопасность

Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ

17:2511.05.2017
(обновлено: 17:57 11.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоеннослужащий за пультом комплекса радиоподавленияВоеннослужащий за пультом комплекса радиоподавления
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Российские оборонные предприятия планируют в ближайшее время значительно увеличить производство военной техники для нужд радиоэлектронной борьбы — на 20-30 процентов. Об этом сообщил журналистам советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев. Он подчеркнул, что роста производства удастся добиться благодаря, в частности, реорганизации концерна.

"Проводимая реорганизация предприятий КРЭТ позволяет серьезно увеличить производство техники РЭБ, — пояснил Михеев. — При этом благодаря участию серийных заводов в изготовлении опытных образцов значительно сократится время, необходимое для освоения крупносерийного производства новых изделий".

Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СМИ: Минобороны получит автоматизированные системы управления бригадами РЭБ
Он напомнил, что в 2016 году на базе Калужского научно-исследовательского радиотехнического института КРЭТ создал кластер авиационной РЭБ. До конца текущего года в концерне появятся кластеры систем корабельного и наземного базирования на базе Таганрогского научно-исследовательского института связи и ВНИИ "Градиент" соответственно. Предполагается, что специализация предприятий на разных направлениях пойдет на пользу развитию отечественной РЭБ на — российские оружейники получат возможность одновременно работать над целым семейством технических средств для нужд всех видов и родов Вооруженных сил. По мнению многих экспертов, эта область военного дела может в недалеком будущем стать ключевой для защиты страны от агрессии противника, прекрасно оснащенного технически.

Невидимая "завеса"

В 2016 году предприятия, входящие в КРЭТ, в рамках государственного оборонного заказа по дивизиону РЭБ выполнили работ на 26,7 миллиарда рублей. Заводы поставили заказчикам комплексы "Красуха-С4", станции помех "Ртуть-БМ", "Рычаг-АВ", "Витебск", комплексы индивидуальной защиты "Хибины-М". Часть оборудования была поставлена в войска досрочно.

© РИА Новости . Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкМногофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34 с модулями РЭБ "Хибины" на законцовках крыльев взлетает с авиабазы Хмеймим, Сирия
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34 с модулями РЭБ "Хибины" на законцовках крыльев взлетает с авиабазы Хмеймим, Сирия

Некоторые из этих систем прошли боевое крещение в Сирии. Комплекс "Хибины" неоднократно мелькал в кадрах хроники авиаударов российских ВКС по позициям террористов — вытянутые, продолговатые контейнеры на законцовках крыльев бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ. "Хибины" обеспечивают индивидуальную защиту летательного аппарата — затрудняют его обнаружение радарами противника и сбивают наведение на него ракет "воздух-воздух" и "земля-воздух".

Предполетная подготовка вертолета Ка-52 Аллигатор. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Минобороны модернизирует систему защиты вертолетов ВКС "Витебск"
Схожие возможности обеспечивает и комплекс "Витебск" — его устанавливают, в частности, на вертолеты Ка-52 и Ми-8МТ. В сети есть кадры его испытаний на одном из полигонов под Ахтубинском в 2015 году. По вертолету Ми-8 с установленной на борту системой "Витебск" выпустили 20 зенитных ракет "Игла". Все они шли точно на цель, но на определенной дистанции резко меняли курс и уходили вверх. Ни одна по вертолету не попала.

По данным из открытых источников, используется в Сирии и "Красуха". Этот наземный комплекс РЭБ развернут на авиабазе Хмеймим. Его тактико-технические характеристики держатся в секрете, однако известно, что "Красуха" способна подавлять средства оптико-электронных средств разведки спутников-шпионов, а также радары наземного и воздушного (АВАКС) базирования вероятного противника.

© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха

Ключевое направление

Вышеперечисленные комплексы РЭБ — одни из немногих, подробности о которых попадали в прессу. Их разновидностей и модификаций в войсках гораздо больше. И на подходе принципиально новые системы.

"Мы сейчас вышли на этап, когда завершены опытно-конструкторские работы и государственные испытания целого семейства новых систем и средств РЭБ для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Сухопутных и Воздушно-десантных войск, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Они полностью готовы пойти в серию. Этим и объясняется рост производства компаний, занимающихся их разработкой и созданием, прежде всего входящих в КРЭТ, "Росэлектронику".

© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник Казанского оптико-механического завода в цехе по сборке комплексов радиоэлектронной борьбы
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Сотрудник Казанского оптико-механического завода в цехе по сборке комплексов радиоэлектронной борьбы

По словам эксперта, действующие и перспективные образцы комплексов РЭБ способны решать широкий круг задач — буквально на все случаи жизни. К ним относятся системы, способные глушить радиолокационные станции самолетов и головки самонаведения высокоточных ракет, средства дистанционного подрыва мин и боеприпасов с радиовзрывателями, комплексы для подавления линий связи противника во всем частотном диапазоне — от тактических УКВ-раций до спутниковых радиостанций. Пожалуй, одной из самых сложных задач для подразделения РЭБ является перехват управления беспилотным летательным аппаратом противника. Так вот, в Российской армии уже есть системы, способные эффективно выполнять подобные задачи.

"На мой взгляд, РЭБ останется одним из магистральных направлений работы нашей оборонки, — считает Виктор Мураховский. — В перспективной госпрограмме вооружений, которая будет принята в этом году, начнет реализовываться в следующем и продлится до 2025 года, средствам радиоэлектронной борьбы будет уделено особое внимание".

Признание конкурентов

Комплекс РЭБ Красуха-2. Архивное фото
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
FP: США значительно уступают России в ведении радиоэлектронных войн
С началом российской военной операции в Сирии в западных СМИ аналитики и действующие военные неоднократно называли РЭБ одним из главных козырей современных Вооруженных сил России. Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес охарактеризовал достижения наших оружейников в этой области как "умопомрачительные". А начальник Службы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы американской армии полковник Джеффри Чёрч без обиняков признал, что Россия по развитию РЭБ оставила США далеко позади. Беспокойство западных военачальников можно понять — подобное оружие способно свести на нет их превосходство в ряде областей.

"Еще со времен холодной войны США делали акцент на достижении и сохранении технологического превосходства прежде всего в авиационных и военно-морских средствах поражения, — рассказал Виктор Мураховский. — Мы не могли и не можем напрямую с ними в этом "бодаться". И это естественно — у них гораздо больше денег и возможностей ежегодно поставлять в войска современные самолеты, беспилотники, корабли. Поэтому мы принимаем асимметричные меры. К примеру, на сегодняшний день ни у кого, кроме России, нет автоматизированных систем управления РЭБ. Участие человека минимально: оператору лишь нужно выбрать один из нескольких вариантов действия против конкретной цели, которые ему предлагает автоматика. Это значительно сокращает время реакции комплекса на ту или иную угрозу".

© AFP 2017 / Bulent Kilic Американский эсминец «Дональд Кук» в проливе Босфор. 2014 год
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Американский эсминец «Дональд Кук» в проливе Босфор. 2014 год

Армии НАТО на сегодняшний день по большей части глубоко компьютеризированы. При выполнении боевых задач солдаты и офицеры западных стран полагаются на спутниковую связь и навигацию, сложные системы радиотехнической и оптико-электронной разведки, автоматизированные системы управления войсками и прочий военный хай-тек. Если же, грубо говоря, выключить им рубильник, это крайне серьезно скажется на их боеспособности. Яркий пример — инцидент, который произошел весной 2014 года, когда американский ракетный эсминец "Дональд Кук" приблизился к территориальным водам России в Черном море. После того как его несколько раз облетел российский бомбардировщик Су-24 без видимого вооружения, корабль резко сменил направление и ушел прочь. По данным из разных источников, наш самолет отработал по нему одним из новых комплексов РЭБ, который смог полностью подавить бортовой радар "Дональда Кука".

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Безопасность
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Cicicipi
Многих терзают смутные сомнения и догадки, ведь томагавки в таком количестве не долетели на место вовсе не случайно. Врятли штаты применили к ним режим самоуничтожение.
18:04
11.05.2017
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Федор Станиславович
Американцы сильны в навороченной электронике (может не всегда и эффективной), а русские как всегда решили не идти простым путём, или даже совсем наоборот, пошли именно по нему, ведь гениальность - в простоте замысла ! :)
17:58
11.05.2017
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