Судно "Академик Александров" войдет в состав ВМФ в 2018 году

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спасательное буксирное судно "Академик Александров" планируется передать Военно-морскому флоту РФ в третьем квартале 2018 года, сообщил журналистам в четверг представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Завершающий этап достройки судна будет выполняться на плаву. В 2018 году судно выйдет в море для выполнения программы заводских ходовых и государственных испытаний. Плановый срок передачи ОИС "Академик Александров" в состав Военно-Морского Флота России – IV квартал 2018 года", — сказал Дыгало.
Спасательное буксирное судно "Академик Александров" было заложено в центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2012 года и является третьим в серии четырех судов специального назначения нового поколения, спроектированных на базе проекта вспомогательного судна проекта 20180 и строящихся на предприятии "Звездочка" "Северодвинск.
Как отметил Дыгало, судно предназначено для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике. "Академик Александров" будет способен вести мониторинг районов деятельности флота, районов проведения испытаний, мест нахождения потенциально опасных донных объектов, районов экономической деятельности, выполнять установку в них донного навигационного, контрольно-измерительного и другого оборудования.
Заложенные технические характеристики позволяет судну проводить поисково-спасательные операции, дноуглубительные работы, буксировку, установку и перегрузку военной и специальной техники, обследование и подъем затонувшей морской техники, включая объекты, представляющие потенциальную или экологическую опасность.