Корабли Черноморского флота провели учения с артиллерийскими стрельбами

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ракетные корабли и катера Черноморского флота (ЧФ) в рамках учений выполнили артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной мишени, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
Также, по его словам, корабли соединения провели встречный морской бой, учение по организации коллективной обороны от средств воздушного нападения противника, тренировки по связи и борьбе за живучесть.
Двустороннее тактическое учение соединения ракетных катеров ЧФ проходит в соответствии с планом боевой подготовки в полигонах Черноморского флота. В нем приняли участие две тактические группы, куда вошли ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Ивановец", "Р-60" и "Р-239", добавил Трухачев.