Путин: российские солдаты и сегодня готовы на любой подвиг ради страны

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские солдаты и сегодня готовы на любой подвиг и на любую жертву ради своей страны и своего народа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Праздник 9 мая мы отмечаем по всей нашей огромной стране в каждой семье. Ни одну из них не обошла война. И, прежде всего, мы отмечаем чествование ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Их произносят наши сердца, наполненные уважением и благодарностью", — сказал президент РФ на Параде Победы.

"Мы чувствуем кровное пронзительное родство с поколением героев и победителей. И, обращаясь к ним, скажу: вам никогда не будет стыдно за нас. Русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа", — отметил Путин.

"Такие воины, солдаты и офицеры, есть сегодня и здесь в парадных расчетах на Красной площади Москвы. Страна гордится вами. Мы будем всегда беречь Россию, как делали это вы, солдаты Победы, и укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству", — заявил глава государства.

После парада Путин пообщался с ветеранами, а затем вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поприветствовал начальственный состав военнослужащих, чьи расчеты принимали участие в параде, пожав каждому руку.

"Спасибо большое. С праздником", — сказал он.

После этого Путин направился к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, где будет возложен венок, а затем глава государства проведет торжественный прием по случаю 72-й годовщины Победы.

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