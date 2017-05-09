Путин: Вооруженные силы России готовы отразить любую угрозу

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вооруженные силы РФ готовы отразить любую потенциальную агрессию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде по случаю Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы. И укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными, и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня сама жизнь требует укреплять оборонный потенциал.