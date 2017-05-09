Крейсер "Варяг" успешно выполнил военно-дипломатическую миссию в Таиланде

БАНГКОК, 9 мая — РИА Новости, Евгений Беленький. Завершившие во вторник визит в Таиланд корабли Тихоокеанского флота России, Гвардейский крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга", успешно выполнили возложенную на них военно-дипломатическую миссию и сделали прекрасный подарок живущим и работающим в Таиланде россиянам в День Победы, сообщил РИА Новости во вторник посол РФ в этой стране Кирилл Барский.

Развитие двусторонних отношений

"Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, уже третий за последние два года, стал важной частью происходящего сейчас процесса интенсивного развития двусторонних отношений России и Таиланда", — сказал агентству глава российской дипмиссии.

Посол подчеркнул, что в последние два года отношения между двумя странами переживают этап динамичного развития, которое основано на совпадении интересов двух стран в самых разных областях.

"Визит отряда военных кораблей Тихоокеанского флота прошел в год 120-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И это — свидетельство внимания, которое уделяет руководство Российской Федерации развитию отношений с Таиландом, одним из наших ведущих партнеров в Юго-Восточной Азии", — сказал Барский.

Для российской стороны этот визит имел еще и большое символическое значение, добавил посол России в Таиланде, поскольку его возглавлял флагман российского Тихоокеанского флота Гвардейский крейсер "Варяг".

"Этот корабль, один из мощнейших в Тихоокеанском флоте, носит название исторического крейсера "Варяг", который героически погиб в 1904 году в бою у Чемульпо во время Русско-японской войны. Память о нем бережно хранится в России, в вооруженных силах, в Военно-морском флоте нашей страны. Уверен, что это понимание есть и у таиландской стороны", — сказал глава дипмиссии.

Военная дипломатия и футбол

"В ходе визита была проведена встреча с представителями командования военно-морских сил Таиланда, а также целый ряд других мероприятий, свидетельствующих о дружественных отношениях между нашими странами, о том приоритетном значении, которое придает руководство Таиланда и командование вооруженных сил Таиланда этому визиту", — сказал Барский.

Таиландские военные моряки посетили 7 мая российский крейсер, а моряки "Варяга" нанесли ответный визит на флагманский корабль таиландских военно-морских сил, авианесущий крейсер "Чакри Нарыбет".

Также в программе визита были прием на борту крейсера "Варяг" 8 мая и товарищеский матч по футболу между российскими и таиландскими военными моряками, закончившийся вничью со счетом 1:1. Первый гол забили российские моряки, а на последних минутах второго тайма их таиландские коллеги сравняли счет, рассказал посол.

"Это все — кирпичики в строительстве большого здания доверительного партнерства между Россией и Таиландом, дружеских связей между нашими вооруженными силами", — сказал посол.

Подарок россиянам ко Дню Победы

Крейсер "Варяг" был открыт для посещения российскими гражданами 6 мая, сообщил агентству глава российской дипмиссии в Таиланде.

"Надо сказать, что визит отряда кораблей Тихоокеанского флота вызвал огромный интерес среди российских граждан, соотечественников, проживающих и работающих в Таиланде и членов их семей. Достаточно сказать, что 6 мая крейсер посетили около двухсот человек, из них — около ста школьников", — сообщил посол.

"Прежде всего, это наши граждане, проживающие в Паттайе, это их дети, обучающиеся в русской школе "Дипломат Плюс", это дети сотрудников посольства России в Таиланде, учащиеся и учителя общеобразовательной школы при посольстве РФ. Все это — очень важные воспитательные моменты, особенно с учетом того, что этот визит стал настоящим подарком для всех проживающих в Таиланде российских граждан, поскольку он проходил накануне нашего великого праздника, Дня Победы", — рассказал Барский.

Очередной визит — в ноябре

"Я уверен, что этот визит российских кораблей далеко не последний. Планируется заход в Таиланд еще одного отряда кораблей российского Тихоокеанского флота в ноябре этого года, что также внесет важный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Таиландом и взаимодействие между нашими вооруженными силами", — сказал РИА Новости Барский.