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Безопасность

Крейсер "Варяг" успешно выполнил военно-дипломатическую миссию в Таиланде

Сюжет:
День Победы - 2017 (28)
09:2009.05.2017
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© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер Варяг. Архивное фотоГвардейский ракетный крейсер Варяг. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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БАНГКОК, 9 мая — РИА Новости, Евгений Беленький. Завершившие во вторник визит в Таиланд корабли Тихоокеанского флота России, Гвардейский крейсер "Варяг" и морской танкер "Печенга", успешно выполнили возложенную на них военно-дипломатическую миссию и сделали прекрасный подарок живущим и работающим в Таиланде россиянам в День Победы, сообщил РИА Новости во вторник посол РФ в этой стране Кирилл Барский.

© РИА Новости . Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" выходит из бухты Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости . Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" выходит из бухты Золотой Рог во Владивостоке

Развитие двусторонних отношений

"Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, уже третий за последние два года, стал важной частью происходящего сейчас процесса интенсивного развития двусторонних отношений России и Таиланда", — сказал агентству глава российской дипмиссии.

Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы, в городах России
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Посол подчеркнул, что в последние два года отношения между двумя странами переживают этап динамичного развития, которое основано на совпадении интересов двух стран в самых разных областях.

"Визит отряда военных кораблей Тихоокеанского флота прошел в год 120-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И это — свидетельство внимания, которое уделяет руководство Российской Федерации развитию отношений с Таиландом, одним из наших ведущих партнеров в Юго-Восточной Азии", — сказал Барский.

Для российской стороны этот визит имел еще и большое символическое значение, добавил посол России в Таиланде, поскольку его возглавлял флагман российского Тихоокеанского флота Гвардейский крейсер "Варяг".

"Этот корабль, один из мощнейших в Тихоокеанском флоте, носит название исторического крейсера "Варяг", который героически погиб в 1904 году в бою у Чемульпо во время Русско-японской войны. Память о нем бережно хранится в России, в вооруженных силах, в Военно-морском флоте нашей страны. Уверен, что это понимание есть и у таиландской стороны", — сказал глава дипмиссии.

© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВстреча гвардейского ракетного крейсера "Варяг"
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Встреча гвардейского ракетного крейсера "Варяг"

Военная дипломатия и футбол

"В ходе визита была проведена встреча с представителями командования военно-морских сил Таиланда, а также целый ряд других мероприятий, свидетельствующих о дружественных отношениях между нашими странами, о том приоритетном значении, которое придает руководство Таиланда и командование вооруженных сил Таиланда этому визиту", — сказал Барский.

Таиландские военные моряки посетили 7 мая российский крейсер, а моряки "Варяга" нанесли ответный визит на флагманский корабль таиландских военно-морских сил, авианесущий крейсер "Чакри Нарыбет".

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© РИА Новости
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Также в программе визита были прием на борту крейсера "Варяг" 8 мая и товарищеский матч по футболу между российскими и таиландскими военными моряками, закончившийся вничью со счетом 1:1. Первый гол забили российские моряки, а на последних минутах второго тайма их таиландские коллеги сравняли счет, рассказал посол.

"Это все — кирпичики в строительстве большого здания доверительного партнерства между Россией и Таиландом, дружеских связей между нашими вооруженными силами", — сказал посол.

Подарок россиянам ко Дню Победы

Крейсер "Варяг" был открыт для посещения российскими гражданами 6 мая, сообщил агентству глава российской дипмиссии в Таиланде.

"Надо сказать, что визит отряда кораблей Тихоокеанского флота вызвал огромный интерес среди российских граждан, соотечественников, проживающих и работающих в Таиланде и членов их семей. Достаточно сказать, что 6 мая крейсер посетили около двухсот человек, из них — около ста школьников", — сообщил посол.

"Прежде всего, это наши граждане, проживающие в Паттайе, это их дети, обучающиеся в русской школе "Дипломат Плюс", это дети сотрудников посольства России в Таиланде, учащиеся и учителя общеобразовательной школы при посольстве РФ. Все это — очень важные воспитательные моменты, особенно с учетом того, что этот визит стал настоящим подарком для всех проживающих в Таиланде российских граждан, поскольку он проходил накануне нашего великого праздника, Дня Победы", — рассказал Барский.

Очередной визит — в ноябре

"Я уверен, что этот визит российских кораблей далеко не последний. Планируется заход в Таиланд еще одного отряда кораблей российского Тихоокеанского флота в ноябре этого года, что также внесет важный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Таиландом и взаимодействие между нашими вооруженными силами", — сказал РИА Новости Барский.

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