Шаманов: в Феодосии в ближайшие годы появится десантно-штурмовой полк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Феодосии в ближайшие годы будет развернут десантно-штурмовой полк, сообщил глава комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов.
"Десантно-штурмовой полк седьмой дивизии будет в ближайшие годы развернут в Феодосии. Десантные традиции в Крыму продолжаются", — сказал Шаманов на открытие мемориального комплекса "Честь, Доблесть и Слава", посвященного десантникам.
Шаманов также сообщил, что в школе №27 крымской столицы состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза, советскому военачальнику, основателю воздушно-десантных войск, генералу армии Василию Маргелову.
"Мы будем всемерно помогать этой школе. Экспонатами, говорящими об этапах развития воздушно-десантных войск. Будет предоставлена возможность заключить соглашение о сотрудничестве с Рязанским воздушно-десантным училищем", — сказал Шаманов.
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© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ международном конкурсе "Десантный взвод-2016" принимает участие более 300 десантников из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Арабской Республики Египет, Китайской народной Республики.
В международном конкурсе "Десантный взвод-2016" принимает участие более 300 десантников из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Арабской Республики Египет, Китайской народной Республики.
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Команда Белоруссии на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ ходе состязаний участники будут использовать широкий спектр военной техники и вооружения. В частности, военнослужащие будут проходить трассу на боевых машинах БТР-82, БМД-2, БТР-80, а также выполнят стрельбы из АКС-74, РПКС-74 и РПГ-7Д.
На фото: зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Стрела-10МН".
В ходе состязаний участники будут использовать широкий спектр военной техники и вооружения. В частности, военнослужащие будут проходить трассу на боевых машинах БТР-82, БМД-2, БТР-80, а также выполнят стрельбы из АКС-74, РПКС-74 и РПГ-7Д.
На фото: зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Стрела-10МН".
Команда Ирана на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".
В отдельной номинации "Индивидуальный прыжок на точность" команды совершат десантирование на парашютных системах "Арбалет-2" или их аналогах.
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