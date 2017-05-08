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Шаманов: в Феодосии в ближайшие годы появится десантно-штурмовой полк

15:0608.05.2017
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© РИА Новости . Владимир МакаровПерейти в фотобанкКомандующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов. Архивное фотоКомандующий Воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Владимир Шаманов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Макаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. В Феодосии в ближайшие годы будет развернут десантно-штурмовой полк, сообщил глава комитета Государственной думы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Учебное десантирование. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Десантники ВДВ до конца мая совершат более 50 тысяч прыжков с парашютом
"Десантно-штурмовой полк седьмой дивизии будет в ближайшие годы развернут в Феодосии. Десантные традиции в Крыму продолжаются", — сказал Шаманов на открытие мемориального комплекса "Честь, Доблесть и Слава", посвященного десантникам.

Шаманов также сообщил, что в школе №27 крымской столицы состоялось открытие памятной доски Герою Советского Союза, советскому военачальнику, основателю воздушно-десантных войск, генералу армии Василию Маргелову.

"Мы будем всемерно помогать этой школе. Экспонатами, говорящими об этапах развития воздушно-десантных войск. Будет предоставлена возможность заключить соглашение о сотрудничестве с Рязанским воздушно-десантным училищем", — сказал Шаманов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Показательные выступления десантников на международных соревнованиях
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ международном конкурсе "Десантный взвод-2016" принимает участие более 300 десантников из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Арабской Республики Египет, Китайской народной Республики.Показательные выступления военнослужащих на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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В международном конкурсе "Десантный взвод-2016" принимает участие более 300 десантников из Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла, Арабской Республики Египет, Китайской народной Республики.
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкОсновные этапы соревнований пройдут в период с 3 по 12 августа.Военнослужащие во время показательных выступлений на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Основные этапы соревнований пройдут в период с 3 по 12 августа.
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНа церемонии открытия конкурса состоялись показательные выступления десантников.Военнослужащие во время показательных выступлений на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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На церемонии открытия конкурса состоялись показательные выступления десантников.
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкКоманда Белоруссии на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".Команда Белоруссии на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Команда Белоруссии на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ ходе состязаний участники будут использовать широкий спектр военной техники и вооружения. В частности, военнослужащие будут проходить трассу на боевых машинах БТР-82, БМД-2, БТР-80, а также выполнят стрельбы из АКС-74, РПКС-74 и РПГ-7Д.
На фото: зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Стрела-10МН".Зенитно-ракетный комплекс ЗРК Стрела-10МН во время показательных выступлений на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
В ходе состязаний участники будут использовать широкий спектр военной техники и вооружения. В частности, военнослужащие будут проходить трассу на боевых машинах БТР-82, БМД-2, БТР-80, а также выполнят стрельбы из АКС-74, РПКС-74 и РПГ-7Д.
На фото: зенитно-ракетный комплекс ЗРК "Стрела-10МН".
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкКоманда Ирана на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".Команда Ирана на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Команда Ирана на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ отдельной номинации "Индивидуальный прыжок на точность" команды совершат десантирование на парашютных системах "Арбалет-2" или их аналогах.Парашютист во время приземления на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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В отдельной номинации "Индивидуальный прыжок на точность" команды совершат десантирование на парашютных системах "Арбалет-2" или их аналогах.
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСоревнования "Десантный взвод" проходят в рамках Армейских международных игр.Показательные выступления военной техники на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Соревнования "Десантный взвод" проходят в рамках Армейских международных игр.
© РИА Новости . Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкКоманда Китая на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".Команда Китая на церемонии открытия международного конкурса Десантный взвод на военном полигоне Раевский
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Команда Китая на церемонии открытия международного конкурса "Десантный взвод".
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