Участвовавшая в репетиции парада авиация полностью готова к 9 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вся авиация ВКС РФ, принимавшая участие в генеральной репетиции парада, вернулась на аэродромы и готова ко Дню Победы, об этом журналистам заявили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ подчеркнули, что все воздушные суда, участвующие в параде Победы, прошли все необходимые осмотры и технические регламенты. "Инженерный состав неукоснительно следит за их исправностью и готовностью к взлету", — отметили в Минобороны.
Пролет экипажей армейской, дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации над Москвой проходит на высотах от 150 до 500 метров и на скоростях от 200 до 500 километров в час.
Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла" из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27. Впервые в составе "кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" выполнят полет на истребителях Су-30СМ.