Минобороны упрекнуло Пентагон в зацикленности на "холодной войне" с Россией

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что генералы Пентагона зациклены на "холодной войне" с Россией и не понимают реальных угроз безопасности. Так Конашенков прокомментировал выступление в американском сенате командующего силами специальных операций ВС США генерала Реймонда Томаса.

Томас в своей речи назвал Россию "одной из пяти основных угроз для США" и отметил, что агрессивные действия РФ носят постоянный характер.

"Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах "холодной войны", как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность", — заявил он.

Он отметил, что "из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные, если не сказать больше".

"Вероятно, поэтому они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны", — заключил Конашенков.