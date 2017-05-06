США
6.056 мая09:10МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Возвращение дирижабля. Боевые аэростаты прикроют Россию от ракетного удара

09:0006.05.2017
(обновлено: 09:01 06.05.2017)
12720
© НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"Летательный аппарат Атлант-100Летательный аппарат Атлант-100
© НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 80 лет назад, 6 мая 1937 года, в США потерпел крушение немецкий дирижабль "Гинденбург", крупнейший аэростат своего времени. В результате взрыва водорода погибло 35 из 97 человек, находившихся на борту. Гибель "Гинденбурга" фактически стала концом короткой, но яркой эпохи пассажирских и грузовых коммерческих дирижаблей. Но в военных целях эти аэростаты продолжали использоваться на протяжении всего ХХ века и остаются востребованными в новом столетии.

Третий эшелон

Дирижабль. Архивное фото
© Фото : ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса"
КРЭТ: дирижабли с локаторами ПРО могут появиться в России
Программы создания боевых дирижаблей в интересах вооруженных сил есть у многих развитых государств. Достоинства этих летательных аппаратов очевидны: большая грузоподъемность и дальность беспосадочных перелетов, меньший, чем у самолетов и вертолетов, расход топлива, высокая надежность, длительность нахождения в воздухе. Кроме того, для дирижаблей не нужна взлетно-посадочная полоса — запустить его можно практически с любой более-менее ровной площадки. К недостаткам аэростатов относятся низкая скорость (до 160 километров в час) и слабая маневренность, однако есть задачи, для которых эти факторы не играют критической роли.

В июле 2015 года советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал РИА Новости о начале работ над проектом дирижабля для нужд противоракетной обороны страны. Он может стать полноценным элементом системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая на сегодняшний день состоит из двух эшелонов — орбитальной спутниковой группировки и наземных радиолокационных станций.

"Основное преимущество дирижабля — это большая поверхность, на которой можно размещать антенные системы, — рассказал Владимир Михеев. — Эти локаторы могут фиксировать пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), траектории полета их головных частей. КРЭТ обеспечит электронную "начинку", а сам аэростат разрабатывает воздухоплавательный центр "Авгуръ".

© НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"Летательный аппарат Атлант-30
© НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"
Летательный аппарат Атлант-30

Речь идет о перспективном дирижабле "Атлант", первый полет которого запланирован на 2018 год. Он разрабатывается в трех модификациях — с грузоподъемностью 16, 60 и 170 тонн. Для военных нужд, скорее всего, будут использоваться более тяжелые модели. Заявлялось, что "Атланты" смогут работать на высотах до 10 тысяч метров — этого может быть достаточно для того, чтобы обнаружить боеголовку МБР на разгонном и финальном участках ее траектории.

Кроме того, большая грузоподъемность и дальность полета — до 5000 метров — позволит использовать эти дирижабли для транспортировки военной техники. Самый крупный "Атлант" по своей грузоподъемности превзойдет даже тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 — 170 тонн против 120-ти. Теоретически он сможет поднять в воздух три танка Т-90 с полным боекомплектом или восемь боевых машин пехоты БМП-3.

Замена спутникам

Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2015
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ОПК представила на МАКС беспилотный дирижабль для воздушной разведки
При этом "Атлант" — не самый необычный проект аэростата, который на сегодняшний день находится в стадии разработки. Перспективный беспилотный дирижабль "Беркут" от компании "Авгуръ" сможет подниматься на высоты 20-23 километра и оставаться в воздухе аж по три-четыре месяца! Такой длительности полета удалось достичь благодаря системе энергоснабжения от солнечных батарей. Его главными задачами будут обеспечение связи, высотная аэрофотосъемка, а также наблюдение за большими участками местности. Но в теории он может использоваться и для радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, целеуказания. Подобные летательные аппараты могли бы пригодиться, например, российской военной арктической группировке — в условиях многомесячного полярного дня "Беркут" не будет испытывать никаких проблем с энергообеспечением.

© НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"Высотная аэростатическая платформа "Беркут"
© НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"
Высотная аэростатическая платформа "Беркут"

В целом стратосферные дирижабли со временем смогут стать хорошей заменой спутникам сотовой связи как военного, так и гражданского назначения. Аэростат, зависший на высоте 20 километров, способен обеспечивать устойчивую связь на дальностях до 760 километров. При этом дирижабли стоят дешевле спутников, для их запуска не нужна ракета-носитель, они не захламляют орбиту после завершения срока эксплуатации. А в случае поломки аэростат можно посадить на землю для ремонта.

© ЦАГИПроект высотного дирижабля на солнечной энергии
© ЦАГИ
Проект высотного дирижабля на солнечной энергии

В разные годы свои проекты стратосферных дирижаблей двойного назначения представляли Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, НПФ "Аэростатика" и ряд других предприятий. Однако пока ни один из них не был реализован. Более того, в мире нет ни одного действующего стратосферного дирижабля. Авиаконструкторам пока не удалось создать достаточно надежные солнечные батареи необходимых габаритов, способные длительное время обеспечивать автономность работы аэростата.

А как у них?

В США программы военных дирижаблей развиваются по двум направлениям — тактическому и стратегическому. К первому относятся мини-аэростаты Combat SkySat Phase 1 массой всего два килограмма, которые уже использовались в Ираке. Они обеспечивали радиосвязь между наземными подразделениями в радиусе 320 километров. В планах американских военных — увеличить грузоподъемность этих "малюток", чтобы на них можно было установить дополнительное оборудование. Например, видеокамеры высокого разрешения. Стоимость одного аэростата — всего около двух тысяч долларов. Они могли бы стать дешевой альтернативой разведывательным беспилотникам.

CC BY 2.0 / U.S. Army Alaska (USARAK) / The Combat SkySat UHF Retrans SystemСистема Combat SkySat UHF Retrans
CC BY 2.0 / U.S. Army Alaska (USARAK) / The Combat SkySat UHF Retrans System
Система Combat SkySat UHF Retrans

К стратегическому направлению относятся стратосферные дирижабли, например, проект Stratelite. Эта телекоммуникационная платформа для поддержки связи на площади около 800 тысяч квадратных километров в производство так и не пошла — гражданский заказчик счел ее слишком дорогой и сложной в производстве. Схожая судьба постигла и сверхтяжелый транспортный дирижабль Walrus, разработкой которого занималось Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Этот левиафан должен был поднимать в воздух груз от 500 до 1000 тонн и перевозить его на дальность 22 тысячи километров за неделю. В настоящий момент американские ученые занимаются созданием разведывательного дирижабля, способного работать на высотах около 80 километров, то есть на верхних границах стратосферы.

В США было и несколько проектов военных высотных дирижаблей, которые планировалось вооружить крылатыми ракетами и корректируемыми авиабомбами, однако от них отказались еще на стадии разработки концепции — огромные неповоротливые аэростаты стали бы слишком легкой целью для средств ПВО вероятного противника.

Эту проблему намеревается решить Китай, испытавший в 2015 году дирижабль Yuanmeng, который в будущем, как заявляется, сможет подниматься аж на 100 километров — высоту, недосягаемую для существующих зенитно-ракетных комплексов. Этот летательный аппарат будет наполнен 18 тысячами кубометров гелия и сможет находиться в воздухе до 48 часов. Немного, но "шороху" при наличии мощного вооружения он навести сможет: западные журналисты уже окрестили этого гиганта "охотником за авианосцами".

Крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10 после аварийной посадки в Великобритании. 24 августа 2016
© REUTERS / Darren Staples
Тестовый полет дирижабля Airlander 10 не выявил проблем в системе
Свои проекты дирижаблей двойного назначения представляли и европейские концерны. Немецкая компания Cargolifter AG еще в конце 90-х начала разработку аэростата Cargolifter CL160, способного перевозить 160 тонн груза на расстояние в 10 тысяч километров. Однако построен он так и не был — компания разорилась в 2002 году. А возведенный для дирижабля огромный ангар длиной 160, шириной 220 и высотой 106 метров в Висбадене превратили в парк развлечений "Тропические острова".

Приспособить аэростаты для военных нужд пытались и в Белоруссии. Еще в 2005 году там началось проектирование многоцелевого разведывательного дирижабля, способного заменить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Утверждалось, что шесть таких аэростатов смогут полностью контролировать обстановку в воздушном пространстве страны. Однако об этом проекте с тех пор так ничего и не было слышно.

Комментировать
+
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Панцирь-С1
Шикарно.
09:04
06.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена