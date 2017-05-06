Возвращение дирижабля. Боевые аэростаты прикроют Россию от ракетного удара

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 80 лет назад, 6 мая 1937 года, в США потерпел крушение немецкий дирижабль "Гинденбург", крупнейший аэростат своего времени. В результате взрыва водорода погибло 35 из 97 человек, находившихся на борту. Гибель "Гинденбурга" фактически стала концом короткой, но яркой эпохи пассажирских и грузовых коммерческих дирижаблей. Но в военных целях эти аэростаты продолжали использоваться на протяжении всего ХХ века и остаются востребованными в новом столетии.
Третий эшелон
В июле 2015 года советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал РИА Новости о начале работ над проектом дирижабля для нужд противоракетной обороны страны. Он может стать полноценным элементом системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая на сегодняшний день состоит из двух эшелонов — орбитальной спутниковой группировки и наземных радиолокационных станций.
"Основное преимущество дирижабля — это большая поверхность, на которой можно размещать антенные системы, — рассказал Владимир Михеев. — Эти локаторы могут фиксировать пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), траектории полета их головных частей. КРЭТ обеспечит электронную "начинку", а сам аэростат разрабатывает воздухоплавательный центр "Авгуръ".
Речь идет о перспективном дирижабле "Атлант", первый полет которого запланирован на 2018 год. Он разрабатывается в трех модификациях — с грузоподъемностью 16, 60 и 170 тонн. Для военных нужд, скорее всего, будут использоваться более тяжелые модели. Заявлялось, что "Атланты" смогут работать на высотах до 10 тысяч метров — этого может быть достаточно для того, чтобы обнаружить боеголовку МБР на разгонном и финальном участках ее траектории.
Кроме того, большая грузоподъемность и дальность полета — до 5000 метров — позволит использовать эти дирижабли для транспортировки военной техники. Самый крупный "Атлант" по своей грузоподъемности превзойдет даже тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 — 170 тонн против 120-ти. Теоретически он сможет поднять в воздух три танка Т-90 с полным боекомплектом или восемь боевых машин пехоты БМП-3.
Замена спутникам
В целом стратосферные дирижабли со временем смогут стать хорошей заменой спутникам сотовой связи как военного, так и гражданского назначения. Аэростат, зависший на высоте 20 километров, способен обеспечивать устойчивую связь на дальностях до 760 километров. При этом дирижабли стоят дешевле спутников, для их запуска не нужна ракета-носитель, они не захламляют орбиту после завершения срока эксплуатации. А в случае поломки аэростат можно посадить на землю для ремонта.
В разные годы свои проекты стратосферных дирижаблей двойного назначения представляли Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, НПФ "Аэростатика" и ряд других предприятий. Однако пока ни один из них не был реализован. Более того, в мире нет ни одного действующего стратосферного дирижабля. Авиаконструкторам пока не удалось создать достаточно надежные солнечные батареи необходимых габаритов, способные длительное время обеспечивать автономность работы аэростата.
А как у них?
В США программы военных дирижаблей развиваются по двум направлениям — тактическому и стратегическому. К первому относятся мини-аэростаты Combat SkySat Phase 1 массой всего два килограмма, которые уже использовались в Ираке. Они обеспечивали радиосвязь между наземными подразделениями в радиусе 320 километров. В планах американских военных — увеличить грузоподъемность этих "малюток", чтобы на них можно было установить дополнительное оборудование. Например, видеокамеры высокого разрешения. Стоимость одного аэростата — всего около двух тысяч долларов. Они могли бы стать дешевой альтернативой разведывательным беспилотникам.
К стратегическому направлению относятся стратосферные дирижабли, например, проект Stratelite. Эта телекоммуникационная платформа для поддержки связи на площади около 800 тысяч квадратных километров в производство так и не пошла — гражданский заказчик счел ее слишком дорогой и сложной в производстве. Схожая судьба постигла и сверхтяжелый транспортный дирижабль Walrus, разработкой которого занималось Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Этот левиафан должен был поднимать в воздух груз от 500 до 1000 тонн и перевозить его на дальность 22 тысячи километров за неделю. В настоящий момент американские ученые занимаются созданием разведывательного дирижабля, способного работать на высотах около 80 километров, то есть на верхних границах стратосферы.
В США было и несколько проектов военных высотных дирижаблей, которые планировалось вооружить крылатыми ракетами и корректируемыми авиабомбами, однако от них отказались еще на стадии разработки концепции — огромные неповоротливые аэростаты стали бы слишком легкой целью для средств ПВО вероятного противника.
Эту проблему намеревается решить Китай, испытавший в 2015 году дирижабль Yuanmeng, который в будущем, как заявляется, сможет подниматься аж на 100 километров — высоту, недосягаемую для существующих зенитно-ракетных комплексов. Этот летательный аппарат будет наполнен 18 тысячами кубометров гелия и сможет находиться в воздухе до 48 часов. Немного, но "шороху" при наличии мощного вооружения он навести сможет: западные журналисты уже окрестили этого гиганта "охотником за авианосцами".
Приспособить аэростаты для военных нужд пытались и в Белоруссии. Еще в 2005 году там началось проектирование многоцелевого разведывательного дирижабля, способного заменить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Утверждалось, что шесть таких аэростатов смогут полностью контролировать обстановку в воздушном пространстве страны. Однако об этом проекте с тех пор так ничего и не было слышно.