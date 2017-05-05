Минобороны опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С возле Аляски.
Маршрут самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщил, что американские ВВС поднимались на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски. Российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили РИА Новости, что полет был "профессиональным и безопасным".