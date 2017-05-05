"Адмирал Эссен" с "Калибрами" вошел в группировку ВМФ в Средиземноморье

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженный "Калибрами" фрегат "Адмирал Эссен" вошел в акваторию Средиземного моря через Гибралтар и вступил в состав средиземноморского соединения ВМФ России, сообщил журналистам в пятницу начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Вячеслав Трухачёв.

"Сегодня новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который выполняет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря. Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне", — сказал он.

Помимо "Адмирала Эссена", в составе группировки в Средиземном море задачи сейчас выполняет также фрегат "Адмирал Григорович".

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Фрегат передан флоту 7 июня 2016 года.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).