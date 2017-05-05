Минобороны прокомментировало инцидент с самолетами у берегов Аляски

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С в четверг у берегов Аляски выполняли плановый полет, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Четвертого мая 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов", — говорится в сообщении.
В апреле американские военные сообщали, что российские бомбардировщики на протяжении четырех дней подряд патрулировали международное воздушное пространство неподалеку от Аляски, каких-либо нарушений американского воздушного пространства не было. При этом российские самолеты оказывались в зоне так называемой воздушной обороны, в которой американские военные хотели бы получать уведомления о полетах гражданских и военных самолетов.