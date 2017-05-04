Ко Дню ВМФ планируются переходы четырех кораблей 1-го ранга СФ в Кронштадт

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Межфлотские переходы четырех кораблей первого ранга Северного флота планируются для их участия в праздновании Дня Военно-морского флота России в Кронштадте, сообщил РИА Новости в четверг информированный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Военно-морские парады в честь Дня ВМФ на Северном, Тихоокеанском, Балтийском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии будут проведены 30 июля. Масштабный парад в Кронштадте с привлечением больших кораблей, демонстрацией различного флотского вооружения и военной техники будет проведен впервые.

Ранее в четверг представитель северодвинского центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев сообщил РИА Новости, что предприятие осуществляет техническую подготовку кораблей и судов СФ, которые выполнят межфлотский переход на Балтфлот и будут задействованы в кронштадтском параде. По его информации, "Дмитрий Донской" готов к постановке на кронштадтский рейд; вместе с ним в парадный строй в День ВМФ России встанет и ракетный крейсер "Маршал Устинов", который менее полугода назад вернулся к месту постоянного базирования по завершении заводского ремонта, выполненного корабелами "Звездочки".

"Межфлотские переходы четырех кораблей первого ранга Северного флота — тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", тяжелого атомного подводного крейсера "Дмитрий Донской" — на Балтийский флот планируются для их участия в праздновании Дня ВМФ в Кронштадте", — сказал источник.

В феврале начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов сообщал, что в Кронштадте будет создан военно-морской сектор подмосковного военно-патриотического парка "Патриот". По его информации, на площадях Кронштадтского адмиралтейства планируется создать зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств. Также планируется открыть многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно для развития туристической отрасли и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.

В апреле пресс-служба ЗВО сообщила, что впервые в истории Кронштадта, расположенного на острове Котлин, военные инженеры соединят почти 200-метровым понтонным мостом историческую батарею "Князь Меншиков" с островом. Понтоны будут образовывать наплывной мост от пирса Западной Усть-Рогатки к молу, огораживающему Купеческую и Среднюю гавани, где будут размещаться зрители и участники праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ. На дамбе кронштадтской Западной Усть-Рогатки будет установлен глубоководный спасательный аппарат АС-5, предназначенный для спасения личного состава затонувших подлодок с глубин до 500 метров. В мае в Кронштадт из севастопольского Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова запланирована доставка береговых ракетных комплексов "Редут" и "Рубеж", которые также пополнят выставку военно-морской техники.

В городе воинской славы Кронштадт находятся более 300 памятников истории, культуры, архитектуры, техники, уникальные гидротехнические и фортификационные сооружения.