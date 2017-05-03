ВКС проведут в 2017 году учение по предупреждению о ракетном нападении

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Учение по предупреждению о ракетном нападении проведут Воздушно-космические силы в 2017 году, сообщили в Минобороны РФ.

"Под руководством главнокомандующего ВКС пройдет командно-штабное учение по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспеченья Вооруженных сил России", — сообщили в российском военном ведомстве.

Основное мероприятие, в котором Воздушно-космическим силам предстоит принять участие в этом году — это совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2017".

"На этапе планирования подготовки ВКС на 2017 год направленность и тематика мероприятий подготовки была определена таким образом, чтобы максимально качественно подготовить объединения и соединения к этому учению. Кроме того, летом пройдут всеармейские и международные этапы конкурсов "Авиадартс", "Ключи от неба", "Воздушные рубежи", — сообщили в Минобороны.

Также в этом году пройдет совместное учение с боевой стрельбой войск и сил ПВО вооруженных сил государств — участников СНГ "Боевое содружество-2017". Это учение проводится раз в два года и на нем отрабатываются вопросы совместных действий войск ПВО и авиации государств — участников СНГ по отражению агрессии в воздушном пространстве Содружества.