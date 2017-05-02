Наше оружие на границах США: Мексика делает ставку на российские вертолеты

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Мексика намеревается в ближайшее время приобрести у России новую партию многоцелевых вертолетов Ми-17 для своих силовых структур. Об этом во вторник сообщил РИА Новости начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов. Этих договоренностей удалось достичь на международной выставке вооружений FAMEX-2017, прошедшей в Мексике в конце апреля.

"Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах — Министерстве национальной обороны, Министерстве морского флота и национальной полиции, мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов и сейчас изучает подготовленные нами предложения", — пояснил Денисов.

Детали сделки, а также объемы поставок сейчас обсуждаются. Денисов добавил, что российская сторона предложила Мексике приобрести и другие модели вертолетов, в том числе ударные Ми-35 и Ми-28НЭ. Успех этой инициативы мог бы означать серьезный прорыв для развития нашего военного экспорта, ведь подобную боевую технику Мехико до этого покупал исключительно у США. Однако натянутые отношения со своим северным соседом вынуждают эту центральноамериканскую страну искать других торговых партнеров.

Проверены в бою

Международная выставка FAMEX проводится ежегодно, но впервые "Рособоронэкспорт" организовал на ней свою собственную экспозицию. Вниманию потенциальных клиентов из стран Центральной и Южной Америки было представлено более 160 наименований боевой техники различного назначения: вертолеты, истребители, бронеавтомобили, системы противовоздушной обороны.

Традиционно в западном полушарии доминировали американские оружейные концерны-гиганты. Однако даже ближайшие соседи США все чаще задумываются над возможностями разнообразить парк своей военной техники.

"Мексика не является членом НАТО или какого-либо другого западного военного альянса, поэтому вправе покупать оружие у кого угодно, нравится это США или нет, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — К тому же они уже покупали у нас Ми-8 и Ми-17. Мексиканские летчики знают эту технику и умеют ее пилотировать. Новая сделка — хорошая новость. Значит, нашими машинами они довольны и считают, что Ми-17 имеет превосходство над американскими конкурентами. А их возможный интерес к Ми-35М и Ми-28НЭ вызван в первую очередь боевым применением этих машин в Сирии, где они очень хорошо себя зарекомендовали".

На сегодняшний день основу вертолетного парка Вооруженных сил и федеральной полиции Мексики составляют различные модели машин американских концернов Bell, Hughes и Sikorsky, несколько французских "Еврокоптеров" и около 20 российских Ми-8Т и Ми-17. Все эти вертолеты — транспортные и многоцелевые. Многие из них вооружены, но чистых "ударников" в распоряжении мексиканских силовых структур нет. США в свое время отказались продавать южным соседям свои знаменитые AH-64 Apache, поэтому интерес Мексики в покупке сопоставимых по характеристикам машин "на стороне" может быть вполне объяснимым.

Сложный сосед

В последние годы сотрудничество между Россией и Мексикой в области торговли вооружениями, а также военной и гражданской авиационной техникой значительно усилилось. Штатными противотанковыми гранатометами мексиканской пехоты являются произведенные в нашей стране РПГ-29 "Вампир". С 2013 года Россия поставила Мексике 22 ближнемагистральных пассажирских самолета "Сухой Суперджет 100". А в ноябре 2016 года заместитель министра промышленности и торговли России Андрей Богинский сообщил, что обе страны могут в скором времени начать разработку совместного проекта легкого вертолета. Естественно, все это не может не беспокоить руководство США.

"Америка всегда продавала Мексике 99 процентов импортируемых ею вооружений, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — Все было удобно и комфортно: поставщики проверенные, технику и запчасти везти недалеко. Но все начало меняться с приходом к власти Дональда Трампа, который взял прямой курс на конфронтацию: ужесточил миграционный режим, возобновил строительство пограничной стены, поссорился с президентом Энрике Пенья Ньето. Могу с уверенностью сказать, что настолько холодных отношений между США и Мексикой не было уже лет сто пятьдесят".

По словам эксперта, сближение с Россией — политический жест. Руководство Мексики пытается доказать как другим государствам, так и своим гражданам, что их страна не является вассалом США. Судаков подчеркнул, что граждане Мексики подобные решения своего правительства принимают на ура.

Новые рынки

"Многим мексиканцам надоело, что в США смотрят на них, как на граждан третьего сорта, — пояснил Сергей Судаков. — И любая антиамериканская инициатива президента и правительства повышает их популярность в народе. Мексиканцы прекрасно слышали, как Трамп предлагал вышвырнуть из США всех их сограждан без разбору. И сделали выводы. Об этом мало говорят, но в этом году, например, американцы на мексиканских курортах стали платить наравне с туристами из других стран. Раньше граждане США имели здесь очень серьезные скидки, но теперь им перекрыли халяву".

Как считает эксперт, вкладывая деньги в российское оружие, Мексика обеспечивает собственную безопасность — не только военную, но и экономическую. Пользуясь своим правом монополистов, американские оборонные концерны не стесняются сильно завышать цены на свою продукцию. Кроме того, они ежегодно повышают тарифы на запчасти и техническое обслуживание экспортируемой в Мексику техники. И если в случае очередной ссоры американцы решат свернуть военно-техническое сотрудничество, Мексика очень быстро останется без исправной авиации.

"Так получилось, что нашу технику покупать выгоднее, — рассказал Сергей Судаков. — Российские вертолеты по своим возможностям не уступают американским, а стоят дешевле, как и их обслуживание. Выигрыш в цене компенсирует расходы на более сложную логистику. И конечно же, сотрудничество с Мексикой очень выгодно для нас. Во-первых, это вопрос престижа — мы фактически потеснили США на их традиционном рынке сбыта военной техники. Во-вторых, это живые деньги. Причем не только за саму боевую технику, но и за ее техническое обслуживание в последующие годы, обучение специалистов и так далее. И в третьих, сделка с Мексикой — хорошая реклама нашего оружия в Латинской Америке".

Напомним, на FAMEX-2017 "Рособоронэкспорт" провел переговоры и с другими странами региона. В частности, Парагваю и Чили были переданы коммерческие предложения по поставкам многоцелевых вертолетов "Ансат". Боливия выразила заинтересованность в приобретении партии Ми-17. А с Колумбией обсуждался вопрос модернизации уже имеющихся на вооружении армии этой страны Ми-17В5.