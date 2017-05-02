Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду летом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Летом нынешнего года для достроечных работ планируется спустить на воду большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов", сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что БДК "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ", — заявил Дыгало.
Кроме того, отметил он, на своем борту, БДК "Петр Моргунов" сможет нести корабельный транспортно-боевой вертолет.
БДК проекта 11711 обладают водоизмещением в 5 тысяч тонн, автономностью плавания до 30 суток и способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля — 120 метра, ширина — 16,5 метра, численность экипажа — 100 человек. На вооружении две шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.