Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду летом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Летом нынешнего года для достроечных работ планируется спустить на воду большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов", сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Ранее официальный представитель судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов сообщал РИА Новости, что "Петр Моргунов" спустят на воду весной.

"Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что БДК "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ", — заявил Дыгало.

Кроме того, отметил он, на своем борту, БДК "Петр Моргунов" сможет нести корабельный транспортно-боевой вертолет.

"На БДК "Петр Моргунов" будет размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого погрузка техники может производиться и самостоятельно, через аппарель. БДК "Петр Моргунов" сможет принять на борт более 10 танков, или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа", — сообщил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

БДК проекта 11711 обладают водоизмещением в 5 тысяч тонн, автономностью плавания до 30 суток и способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля — 120 метра, ширина — 16,5 метра, численность экипажа — 100 человек. На вооружении две шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.