Трибунал Рассела: полвека назад Америку начали судить

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 50 лет назад, 2 мая 1967 года, в Стокгольме открылась первая сессия Трибунала Рассела — частного судебного процесса по расследованию военных преступлений, совершенных с начала гражданской войны во Вьетнаме. Его организаторами выступили английский общественный деятель Бертран Рассел и французский философ Жан-Поль Сартр, собравшие под одной крышей сильный экспертный коллектив — более 20 известных юристов, писателей, историков и политиков. К тому времени полномасштабное американское вмешательство в гражданскую войну длилось уже два года, а счет жертв среди мирного населения Вьетнама давно пошел на сотни тысяч.

Доказательство агрессии

Формально трибунал не обладал международными полномочиями, а его решения не имели никакой юридической силы. Правительства США и их ближайших союзников демонстративно игнорировали судебные заседания. Но именно обвинительные вердикты Трибунала Рассела во многом повлияли на рост антивоенных настроений в западном обществе, что в конечном счете привело к выводу американских войск и полной победе Северного Вьетнама в гражданской войне.

Годом ранее Трибунал провел в Лондоне учредительное собрание, в ходе которого сформулировал пять основных вопросов, ответы на которые должны были дать его участники. Совершило ли американское правительство акты агрессии в соответствии с международным правом? Применяла ли американская армия новые вооружения или оружие, запрещенное законами войны? Имели ли место бомбардировки сугубо гражданских объектов и в каких масштабах? Подвергались ли вьетнамские заключенные негуманному обращению, запрещенному законами войны? Создавались ли принудительные трудовые лагеря, производились ли депортации населения, совершались ли какие-то иные акты геноцида?

© Fotobank.ru/Getty Images Американский солдат в джунглях во время Вьетнамской войны © Fotobank.ru/Getty Images Американский солдат в джунглях во время Вьетнамской войны

Трибунал рассмотрит все доказательства, которые будут представлены перед ним любой стороной и из любого источника, — сформулировал основные принципы процесса Бертран Рассел. — Доказательства могут быть представлены в форме письменных документов или показаний свидетелей. Ни одно доказательство, касающееся дела, не уйдет от внимания трибунала. <…> Национальный фронт освобождения и правительство Демократической Республики Вьетнам заверили нас в своем желании сотрудничать. <…> Глава Камбоджи принц Сианук также предложил свою помощь. <…> Мы предлагаем правительству США предоставить свои доказательства или заверить, что они будут представлены. <…> Нашей задачей является установить, не обращая внимание на страх или симпатии, всю правду об этой войне".

В ходе первой сессии, продлившейся со 2 по 10 мая 1967 года, члены Трибунала смогли юридически доказать факт агрессии против Вьетнама со стороны США, а также Новой Зеландии, Южной Кореи и Австралии. К этому выводу сторона обвинения пришла, основываясь на положениях ряда международных документов, в частности 2-й статьи Устава ООН и 6-й статьи Нюрнбергского Статута. Подчеркивалось, что согласно Женевским соглашениям, Вьетнам в 1954 году был признан целостным, независимым и правовым государством, и нападение на него — прямое нарушение международных норм. Трибунал не счел аргументацию США для интервенции убедительной. Американцы, напомним, утверждали, что вмешались в войну с целью оказать помощь правительству Сайгона в отражении агрессии Севера.

"Согласно праву, необходимо признать, что Вьетнам представляет собой единое национальное образование, которое не может быть агрессором в отношении себя самого", — гласил вердикт Трибунала Рассела.

Тактика выжженной земли

В ходе первой сессии участники судебного процесса также единогласно признали вину США в использовании оружия, запрещенного Гаагскими конвенциями, бомбежках гражданских объектов и уничтожении мирного населения. В качестве доказательств приводились свидетельства очевидцев, снимки военных фотокорреспондентов (в том числе и американских), данные независимых гуманитарных организаций. Перед Трибуналом выступили мирные жители северовьетнамских городов и деревень, пострадавших от бомбардировок. Суду, в частности, показали детей, обезображенных страшными шрамами от напалма, которым ВВС США выжигали целые поселения.

© Fotobank.ru/Getty Images Война во Вьетнаме © Fotobank.ru/Getty Images Война во Вьетнаме

Из других запрещенных средств ведения войны назывались кассетные и фугасные авиабомбы повышенной мощности, боеприпасы с белым фосфором и, конечно, печально известный дефолиант Agent Orange, уничтожавший джунгли буквально в промышленных масштабах. Это вещество содержит опасный диоксин, вызвавший ряд генетических заболеваний у многих молодых вьетнамцев. Кроме того, Трибуналу удалось доказать случаи использования американскими военными боевых отравляющих газов, которыми они заливали подземные коммуникации северовьетнамских партизан.

"В ходе военных рейдов были убиты тысячи мирных жителей, причем это уничтожение происходило постоянно и систематически", говорится в обвинительном вердикте первой сессии Трибунала Рассела. — По некоторым достоверным американским источникам с начала войны были убиты 250 000 детей, 750 000 — ранены и получили увечья. В отчете сенатора Кеннеди от 31 октября 1967 года говорится о 150 000 раненых ежемесячно. Сравниваются с землей селения, уничтожаются поля с посевами, разрушается хозяйственная инфраструктура. Есть сообщения об уничтожении целых деревень со всеми местными жителями. Американцами установлены также "зоны свободного огня", в пределах которых все движущееся считается враждебным объектом. Иными словами, военной целью является все население".

Бертран Рассел добавил, что треть населения Вьетнама, согласно американским данным, была лишена своего места проживания и загнана в специальные поселения, называемые "деревнями новой жизни". Условия жизни здесь, согласно имеющимся у Трибунала данным, были близки к условиям концентрационных лагерей нацистской Германии.

Современный геноцид

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Вторая сессия прошла в датском Роскилле с 20 ноября по 1 декабря 1967 года. Участники Трибунала последовательно ответили на оставшиеся вопросы и огласили окончательный вердикт. Обвинение единогласно признало США виновными в систематических нарушениях международных норм ведения войны и геноциде. Соучастниками агрессора были названы в том числе Таиланд, Филиппины и Япония, предоставлявшие свои военные базы для переброски американских войск во Вьетнам и аэродромы подскока для бомбардировщиков ВВС США. Трибунал завершился докладом Жана-Поля Сартра, в котором он попытался сформулировать сущность современного явления геноцида.

"Возможно, что в прошлом геноцид происходил спонтанно, в пылу страстей, в разгар племенных или феодальных конфликтов, — предположил известный философ. — Антипартизанский геноцид, напротив, есть продукт нашего времени, который с необходимостью предполагает организационные усилия, подготовку базы и, соответственно, наличие сообщников (находящихся на расстоянии от происходящего), а также соответствующий бюджет. Такой геноцид не может не быть обдуманным и спланированным. Значит ли это, что те, кто несет за него ответственность, полностью отдают себе отчет в своих намерениях? Трудно сказать, поскольку в таком случае человеку пришлось бы признать злонамеренность пуританской мотивации".

По сути, обе сессии Трибунала Рассела стали лишь частным расследованием, дискуссионным клубом. Однако о его заседаниях активно писала левая пресса — как в Европе, так и в США. Многие выводы и обвинительные заключения судебного процесса разобрали на лозунги противники Вьетнамской войны. Они звучали как на антивоенных маршах и демонстрациях, так и в кулуарах Белого дома. В конечном счете общественный протест вынудил США вывести свои войска из Вьетнама и тем самым завершить одну из самых кровопролитных войн второй половины ХХ века, в ходе которой, по разным оценкам, погибло от 1,5 до 2,5 миллиона человек с обеих сторон.

В дальнейшем независимые международные трибуналы, аналогичные Расселовскому, собирались неоднократно. В поле их внимания оказывались, военные конфликты по всему миру, систематические нарушения прав человека и международных норм ООН. Последний такой процесс состоялся 13 сентября 2014 года в Венеции по военным преступлениям против мирных граждан Донбасса. В нем приняли участие 10 человек, в том числе известный итальянский журналист Джульетто Кьеза, международные наблюдатели, представители гуманитарных организаций. Заслушав всех желающих, судьи вынесли обвинительный приговор в отношении президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Обамы, а также председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена.