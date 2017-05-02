Трибунал Рассела: полвека назад Америку начали судить

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 50 лет назад, 2 мая 1967 года, в Стокгольме открылась первая сессия Трибунала Рассела — частного судебного процесса по расследованию военных преступлений, совершенных с начала гражданской войны во Вьетнаме. Его организаторами выступили английский общественный деятель Бертран Рассел и французский философ Жан-Поль Сартр, собравшие под одной крышей сильный экспертный коллектив — более 20 известных юристов, писателей, историков и политиков. К тому времени полномасштабное американское вмешательство в гражданскую войну длилось уже два года, а счет жертв среди мирного населения Вьетнама давно пошел на сотни тысяч.
Доказательство агрессии
Годом ранее Трибунал провел в Лондоне учредительное собрание, в ходе которого сформулировал пять основных вопросов, ответы на которые должны были дать его участники. Совершило ли американское правительство акты агрессии в соответствии с международным правом? Применяла ли американская армия новые вооружения или оружие, запрещенное законами войны? Имели ли место бомбардировки сугубо гражданских объектов и в каких масштабах? Подвергались ли вьетнамские заключенные негуманному обращению, запрещенному законами войны? Создавались ли принудительные трудовые лагеря, производились ли депортации населения, совершались ли какие-то иные акты геноцида?
Трибунал рассмотрит все доказательства, которые будут представлены перед ним любой стороной и из любого источника, — сформулировал основные принципы процесса Бертран Рассел. — Доказательства могут быть представлены в форме письменных документов или показаний свидетелей. Ни одно доказательство, касающееся дела, не уйдет от внимания трибунала. <…> Национальный фронт освобождения и правительство Демократической Республики Вьетнам заверили нас в своем желании сотрудничать. <…> Глава Камбоджи принц Сианук также предложил свою помощь. <…> Мы предлагаем правительству США предоставить свои доказательства или заверить, что они будут представлены. <…> Нашей задачей является установить, не обращая внимание на страх или симпатии, всю правду об этой войне".
"Согласно праву, необходимо признать, что Вьетнам представляет собой единое национальное образование, которое не может быть агрессором в отношении себя самого", — гласил вердикт Трибунала Рассела.
Тактика выжженной земли
В ходе первой сессии участники судебного процесса также единогласно признали вину США в использовании оружия, запрещенного Гаагскими конвенциями, бомбежках гражданских объектов и уничтожении мирного населения. В качестве доказательств приводились свидетельства очевидцев, снимки военных фотокорреспондентов (в том числе и американских), данные независимых гуманитарных организаций. Перед Трибуналом выступили мирные жители северовьетнамских городов и деревень, пострадавших от бомбардировок. Суду, в частности, показали детей, обезображенных страшными шрамами от напалма, которым ВВС США выжигали целые поселения.
Из других запрещенных средств ведения войны назывались кассетные и фугасные авиабомбы повышенной мощности, боеприпасы с белым фосфором и, конечно, печально известный дефолиант Agent Orange, уничтожавший джунгли буквально в промышленных масштабах. Это вещество содержит опасный диоксин, вызвавший ряд генетических заболеваний у многих молодых вьетнамцев. Кроме того, Трибуналу удалось доказать случаи использования американскими военными боевых отравляющих газов, которыми они заливали подземные коммуникации северовьетнамских партизан.
Бертран Рассел добавил, что треть населения Вьетнама, согласно американским данным, была лишена своего места проживания и загнана в специальные поселения, называемые "деревнями новой жизни". Условия жизни здесь, согласно имеющимся у Трибунала данным, были близки к условиям концентрационных лагерей нацистской Германии.
Современный геноцид
Вторая сессия прошла в датском Роскилле с 20 ноября по 1 декабря 1967 года. Участники Трибунала последовательно ответили на оставшиеся вопросы и огласили окончательный вердикт. Обвинение единогласно признало США виновными в систематических нарушениях международных норм ведения войны и геноциде. Соучастниками агрессора были названы в том числе Таиланд, Филиппины и Япония, предоставлявшие свои военные базы для переброски американских войск во Вьетнам и аэродромы подскока для бомбардировщиков ВВС США. Трибунал завершился докладом Жана-Поля Сартра, в котором он попытался сформулировать сущность современного явления геноцида.
"Возможно, что в прошлом геноцид происходил спонтанно, в пылу страстей, в разгар племенных или феодальных конфликтов, — предположил известный философ. — Антипартизанский геноцид, напротив, есть продукт нашего времени, который с необходимостью предполагает организационные усилия, подготовку базы и, соответственно, наличие сообщников (находящихся на расстоянии от происходящего), а также соответствующий бюджет. Такой геноцид не может не быть обдуманным и спланированным. Значит ли это, что те, кто несет за него ответственность, полностью отдают себе отчет в своих намерениях? Трудно сказать, поскольку в таком случае человеку пришлось бы признать злонамеренность пуританской мотивации".
По сути, обе сессии Трибунала Рассела стали лишь частным расследованием, дискуссионным клубом. Однако о его заседаниях активно писала левая пресса — как в Европе, так и в США. Многие выводы и обвинительные заключения судебного процесса разобрали на лозунги противники Вьетнамской войны. Они звучали как на антивоенных маршах и демонстрациях, так и в кулуарах Белого дома. В конечном счете общественный протест вынудил США вывести свои войска из Вьетнама и тем самым завершить одну из самых кровопролитных войн второй половины ХХ века, в ходе которой, по разным оценкам, погибло от 1,5 до 2,5 миллиона человек с обеих сторон.