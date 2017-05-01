Путин подписал закон о службе по контракту со средним профобразованием

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать контракт о прохождении военной службы военнослужащим, получившим до призыва среднее профессиональное образование.

Законом устанавливается право заключать контракт о прохождении военной службы поступающим на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки и органы государственной охраны военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование. Кроме того, аналогичным правом наделяются граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и получившие среднее профессиональное образование.

В настоящее время в соответствии с российским законодательством поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование. Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, имеющие среднее профессиональное образование, возможности заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях рядового и сержантского состава, а также прапорщиков без прохождения военной службы по призыву не имеют, а военнослужащие по призыву со средним профессиональным образованием могут поступить на военную службу по контракту, прослужив не менее трех месяцев.