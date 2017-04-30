На российской военной базе в Абхазии подвели итоги зимнего обучения

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военнослужащие базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии за пять месяцев провели более 300 занятий по вождению боевых машин по горным серпантинам, сообщила в воскресенье пресс-служба ЮВО.

На российской военной базе в Абхазии подведены итоги боевой подготовки подразделений за зимний период обучения.

"В зимнем периоде (начался 1 декабря 2016 года) состоялось более 300 практических занятий по вождению боевых машин, в ходе которых пройдено около 50 тысяч километров по дорогам с различным покрытием и рельефом местности. Ввиду физико-географических особенностей региона военнослужащие приобрели уникальный опыт вождения техники по горным серпантинам с преодолением различных естественных препятствий — горных рек, каменных завалов, оврагов", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в течение пяти месяцев военнослужащие соединения также выполнили свыше 500 упражнений боевых стрельб, в том числе из вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Занятия по боевой подготовке проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии; Молькино в Краснодарском крае. Около половины тренировок прошло в ночное время.