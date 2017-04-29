Дивизион С-400 заступил на дежурство на Беломорской базе Северного флота

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) Беломорской военно-морской базы Северного флота (СФ), сообщила в субботу пресс-служба СФ.

ЗРС С-400 обеспечит прикрытие с воздуха сил Беломорской военно-морской базы (ВМБ), а также судостроительных, судоремонтных и других промышленных предприятий Северодвинска и Архангельска.

"Сегодня на боевое дежурство по ПВО Беломорской ВМБ СФ заступил дивизион, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 "Триумф". До этого момента дежурство по ПВО несли комплексы предыдущего поколения — С-300 "Фаворит", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что ЗРС С-400 поступила на вооружение зенитного ракетного полка Кольской дивизии ПВО СФ в конце 2016 года. В настоящее время личный состав дивизионов полка, принявших новую технику, уже прошел курс обучения для ее грамотной эксплуатации и выполнил стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В частности, ракетчики ПВО отработали задачи учебного противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных боевых средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии условного противника.